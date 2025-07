U organizaciji Boćarskog kluba Dalmatinac Bukvik, a pod pokroviteljstvom Općine Čačinci i Turističke zajednice područja Vrata Papuka, u subotu, 27. srpnja, u tom je naselju održan 5. Boćarski memorijal za preminule članove kluba: Milana Jurlinu, Franju Bušljetu, Ivana Butija, Milana Bušljetu, Petra Zuanovića i Mirka Šikića. Riječ je o bivšim igračima, dužnosnicima i djelatnicima koji su ostavili dubok i neizbrisiv trag u klubu.

Na otvaranju turnira nazočnima se obratio predsjednik BK Dalmatinac, Jurica Kraljik, istaknuvši čast i važnost organizacije ovog turnira.

– Ponosan sam što sam predsjednik ovog uspješnog kluba, koji su svojim marljivim i predanim radom stvarali mnogi veliki ljudi, među njima i dva Milana, Franjo, Ivan, Petar i Mirko. Danas sve posvećujemo njima, a svaka će boća biti bačena u njihovu čast. Hvala svim klubovima koji su se odazvali našem pozivu, posebno prvoligašima iz Ivankova te našim velikim prijateljima iz BK Dubrava, koji su došli čak iz Zagreba. Veliko hvala našim pokroviteljima, Općini i Turističkoj zajednici – kao i svima koji su dali svoj doprinos organizaciji – rekao je Kraljik.

Otvorenju su nazočili načelnik općine Čačinci Alen Jurenac i predsjednik Općinskog vijeća Mirko Mališ. Turnir je službeno otvorio načelnik Jurenac.

– Lijepo je, ali i tužno biti danas u Bukviku. Lijepo jer vidimo ovako mnogo jakih i uigranih ekipa, a tužno jer se sjećamo ljudi koji su ovakve događaje živjeli, a više nisu s nama. Zbog njih smo danas ovdje, kao i zbog svih poginulih hrvatskih branitelja koji su nam omogućili da budemo dio slobodne Hrvatske. Hvala BK Dalmatinac na organizaciji već petu godinu zaredom – rekao je Jurenac, koji je potom simbolično bacio prvu boću zajedno sa Šimunom, unukom Mirka Šikića.

Turnir je bio iznimno jak, sudjelovalo je 12 ekipa: prošlogodišnji pobjednik i prvoligaš BK Ivankovo, prošlogodišnji finalist BK Dunav Sotin, drugoligaši BK Dubrava Zagreb, BK FEŠK Feravino Feričanci, BK Brezik i BK Hajduk Krčenik, te članovi međužupanijskih liga: BK Lipik, BK Doljani Orahovica, BK Smrik Golobrdci, BK Mala Velika iz Velike i domaćin BK Dalmatinac. Ekipe su bile raspoređene u četiri skupine s po tri momčadi, a po dvije najbolje iz svake skupine plasirale su se u daljnje natjecanje.

U uzbudljivom finalu sastali su se BK Ivankovo i BK FEŠK Feravino Feričanci. Unatoč kiši koja je padala tijekom cijelog meča, obje ekipe pružile su iznimno kvalitetnu igru. Presudila je posljednja ruka, Ivankovo je vodilo 10:8, FEŠK je imao priliku izjednačiti i s posljednjom boćom izboriti produžetak, no pokušaj bližanja Ivana Marunice bio je prekratak, te je BK Ivankovo s konačnih 10:9 obranio naslov pobjednika.

Treće mjesto osvojila je ekipa BK Mala Velika iz Velike, svladavši BK Hajduk Krčenik. Uručene su i pojedinačne nagrade, najboljim u izbijanju proglašen je Dubravko Šulentić (BK Dubrava Zagreb), dok je za najboljeg u bližanju nagrađen Tomislav Patača (BK Hajduk Krčenik). Nagrade su uručili predsjednik BK Dalmatinac Jurica Kraljik i članovi obitelji preminulih u čiju je čast turnir održan.

– Na kraju mogu samo reći: hvala svima od srca. Igrati mečeve za prvo i treće mjesto po ovakvoj kiši doista je nevjerojatno. Dogovor je bio da se igra dok god vrijeme dopusti, a svi su odlučno rekli: igramo do kraja! Naš turnir postao je jedan od najjačih u široj regiji, i na to smo osobito ponosni. Naši preminuli članovi i osnivači to su zaslužili – zaključio je Jurica Kraljik.

