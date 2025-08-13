Na nogometnom igralištu NK Mladost u Čačincima započeli su radovi na izgradnji montažne tribine i opremanju sportskog terena, u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima Ministarstva turizma i sporta za 2025. godinu.

Radove izvodi tvrtka Nobilis d.o.o., odabrana kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom postupku javne nabave. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 169.581,84 eura s PDV-om, a rok završetka je 120 dana od uvođenja izvođača u posao. Od ukupnog iznosa Ministarstvo će sufinancirati 127.850,00 eura, dok će preostali iznos Općina osigurati iz vlastitog proračuna.

-Projekt obuhvaća izgradnju montažnih tribina s 316 sjedećih mjesta raspoređenih na četiri etaže, postavljanje novih nogometnih golova, sjedalice, koševe za otpad te osiguranje pristupa osobama s invaliditetom. Realizacijom ovog projekta dodatno se unapređuju uvjeti za rad i razvoj sporta, na korist svih generacija i sportskih zaljubljenika u našoj općini – poručili su iz Općine.

Općina Čačinci zahvaljuje Ministarstvu turizma i sporta na financijskoj potpori koja je omogućila realizaciju ovog značajnog ulaganja u sportsku infrastrukturu.

(Općina Čačinci)

