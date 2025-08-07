Kulturno-umjetničko društvo, Mjesni odbor i Dobrovoljno vatrogasno društvo ”Crkvari” i ove godine obilježavaju Dan nebeskog zaštitnika svoga mjesta, svetog Lovre i to na tradicionalni način, manifestacijom “Stara jela za novo doba”. Manifestacija će biti održana ispred društvenog doma u Crkvarima u nedjelju, 10. kolovoza, s početkom u 16:00 sati kada će i početi kuhanje starinskih slavonskih jela.

-Riječ je o jelima koja su danas zaboravljena, a Slavoncima su nekada bila redovna na kućnoj trpezi pa čak i domaće delicije poput zafrigane juhe, kuhanog kiselog kupusa s buncekom, graha, sataraša i drugih jela, topit će se domaći čvarci i kuhati kukuruz, a za sve goste koji budu nastupili bit će skuhana domaća slavonska sarma. Naše domaćice pripremat će i nekoliko starinskih kolača poput buhtli, salenjaka ili takozvanih poderanih gaća, uglavnom potrudit ćemo se da sve bude prepoznatljivo starinski i slavonski. Ove godine imamo velik broj kuhara, šesnaest se za sada prijavilo i vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe, a posebno pozivamo mlade da kušaju ona najzdravija domaća jela – kaže začetnik ove priče i počasni predsjednik KUD-a Crkvari Stanko Jović.

Uz kuhanje starih jela i ove godine nastupit će nekoliko kulturno-umjetničkih društava, uglavnom pjevačke skupine istih koje će zabaviti nazočne, a na kraju slijedi večer uz tamburaše.

-Mi smo malo mjesto, ali ponosni smo što smo jako složni, evo kada se pogleda da ovu manifestaciju organiziraju čak tri udruge koje rade u našem mjestu iako se razlikuju možda u jednom čovjeku. Radimo svi zajedno, a ovo je prigoda da pokažemo svu ljepotu našeg kraja i sve ono što su nekad naši stari kuhali, pjevali, u čemu su uživali i kako su živjeli – rekao je predsjednik KUD-a Crkvari ivica Podboj.

(icv.hr, vg)