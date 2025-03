U organizaciji Gradske knjižnice Orahovica u Višenamjenskoj dvorani održano je predstavljanje knjige “Penjačevi zapisi”. Autor je poznati hrvatski, ali i svjetski, alpinist Stipe Božić. U uvodu ga je predstavila i nazočne pozdravila v.d. ravnateljica Gradske knjižnice Matea Šumrada, a potom je Stipe Božić predstavio svoj najnoviji književni uradak, ali i tijekom sat i pol posebnog predavanja uz slajdove i video isječke pokazao svoj put, kako je rekao od rodne planine svetog Mihovila do Mount Everesta. Prisjetio se Stipe svojih prvih pogleda prema planini kada mu majka kao djetetu nije dozvolila da uopće gleda prema Svetom Mihovilu, a kamoli da krene pa sve do prvih koraka u gojzericama.

– Jedan od prvih mojih izleta s izviđačima bio je baš u okolici Našica, hodali smo po Papuku i Krndiji, bilo je to nekakvo orijentacijsko natjecanje, i oduševile su me ove vaše šume koju se nekako drugačije i pitomije nego onaj naš kamenjar dolje u Dalmaciji. Tako sam krenuo i od tada je planina moj dom – započeo je Božić koji je punoj orahovačkoj višenamjenskoj dvorani pričao o osvajanju svih vrhova koja su pratili i sretni, ali i tužni trenuci poput pogibije dva prijatelja pri penjanju na jednu od planina.

– Teško je opisati osjećaj kada osvojiš bilo koji vrh, a biti na krovu svijeta je nešto zaista posebno. 1979. kada sam se prvi popeo na Mount Everest prvo smo nas trojica svi plakali i posvetili taj pothvat svim našim prijateljima koji su pokušavali, a nisu uspjeli. Te godine smo se popeli putem koji nitko do tada nije, samo ih se 83 uopće popelo prije nas i to je za nas bilo ono nešto posebno, za mene koji sam Dalmatinac pa se to nije niti očekivalo. Nakon tog uspona sam se još ozbiljnije počeo baviti time, osvajao sve najveće svjetske vrhove i to je bilo ostvarenje životnog sna – nastavio je Božić te istaknuo kako mu je ipak u srce nekako najupečatljiviji penjanje i osvajanje bilo ono najvećeg vrha Antarktike, Mount Vinsona.

– Antarktika je nešto nezamislivo, kontinent veći od Europe, ali pust, ništa tamo ne živi, ali ljepota je nenadmašna, taj snijeg i divljina, ljepota snijega i leda je izuzetna. Mount Vinson je vrh visok gotovo 500 metara nadmorske visine, poseban je bio osjećaj popeti se, a bio je to posljednji vrh koji sam osvojio u svom projektu ”Sedam vrhova”. Kada sam se popeo bio sam u suzama, veselio se, jer imaš priliku biti na najdaljem vrhu svijetu, poslije smo skijali dolje i to iskustvo je jednostavno neprocjenjivo – iskreno kao i uvijek priča Božić i naglasio kako je od samog početka imao tu sreću imati kameru i snimati sve svoje uspone, fotografirati pa ističe kako je napravio šest filmova, nebrojen broj članaka, niz knjiga i naglasio kako je to možda najvrjednije što je napravio od svega.

– Donio sam time ljudima priču koja će možda motivirati nekoga mlađega da se odvaži i pokuša slično kao ja, ne mora možda na najveće vrhove, ali da se makne iz ovih betonskih ograda, asfalta i opusti se u prirodi. Tako je nastala i moja knjiga ”Penjačevi zapisi” koja ima elemenata autobiografije, ali u njoj sam pokušao opisati događaje koji su prethodili usponima na najviše vrhove, dakle sve ono od podnožja tih vrhova. To su posebne priče, kako smo nekada nabavljali opremu, novca nije bilo, nismo znali kako ćemo, ali na kraju smo uspjeli. Nadam se da će se knjiga svidjeti ljudima i probuditi u njima ono što je meni sve ovo što sam prošao, a to je ljubav prema prirodi i uživanje u onome što samo ona nudi – poručuje Stipe Božić koji je bez daha ostavio sve nazočne, te na kraju najavio i novi projekt na kojem radi, a to je završetak novog dokumentarnog filma.

– Riječ je o dokumentarnom filmu pod nazivom ”Alpski ratnici” koji radim po knjizi jedne od najvećih poznavateljica povijesti svjetskog alpinizma Kanađanke Bernadette McDonald, a onda zatim slijedi moj odlazak na razne festivale pa izlazi reprint moje pretposljednje knjige ”San o Everestu”. Uglavnom sada se sve manje penjem, a više pričam o penjanju, iako se još uvijek volim penjati, rado skijam jer planinu uvijek nosim u srcu – zaključio je Stipe Božić koji je svoje predavanje završio riječima – “Nikada nas koji želimo nešto osvojiti iz ljubavi, ne pitajte zašto, to je naša ljubav i naš život!”

