Iz poduzeća Papuk plin do.o.o Orahovica obavještavaju građane kako su u tijeku radovi na otklanjanju kvara na plinovodu u Ulici Matice hrvatske zbog čega građani do predvidivo 14 sati neće imati plina i to u ulicama Bana Jelačića od kućnog broja 56 do 98 odnosno od 25 do 49, te u ulicama Josipa Poljaka, Riječani, Matice hrvatske i Miroslava Krleže. Iz Papuk plina d.o.o. mole građane za strpljenje i razumijevanje.

(icv.hr, vg)