U organizaciji Dijabetičke udruge Orahovica na orahovačkom Jezeru održani su 23. Susreti dijabetičara “Slatki na Papuku” čime je proslavljena i 25. godišnjice osnutka i rada udruge. Manifestaciji su nazočili dopredsjednik Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Ivan Klanac, zamjenik župana virovitičko-podravske županije Marijo Klement, gradonačelnik Orahovice Milan Babac te preko 200 dijabetičara iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Predsjednica Dijabetičke udruge Orahovica Dragica Kelava na početku je podsjetila na dane osnivanja udruge te naglasila kako su ju osnovali dr. Marijana Peček Vidaković i prvi predsjednik Veseljko Domjanović te članovi Inicijativnog odbora Dragan Nekić, Ivan jukić, Miroslav Janošević, Željko Šafer, Branko Božić, Janina Božić, Marko Vuković i Blaženka Pezić u cilju pomoći oboljelim od dijabetesa i prije svega prevencije i ukazivanja zdravima na sve opasnosti koje sa sobom nosi ova opaka bolest.

– Veseljko Domjanović bio je predsjednik sve do 2012. godine, a nakon preseljenja iz Orahovice, našu udrugu preuzeo je Ivica Martinčević koji ju je niz godina uspješno vodio sve do 2023. godine, a nakon što se i on preselio iz ovoga kraja, predsjednikom je postao Petar Čačinović. Nažalost, Petar se 2024. razbolio od teške bolesti i nažalost od iste nas je 2024. zauvijek napustio. Udrugu je potom preuzeo Alan Grgić kako bi udruga opstala i nastavila raditi. Ove godine na izvanrednoj skupštini dužnost predsjednika sam preuzela uz nagovor dugogodišnjih članova udruge i danas mogu reći da sam ponosna i počašćena biti u ovoj ulozi– rekla je Kelava te potom istaknula kako su susreti “Slatki na Papuku” postali prepoznatljivi i najveći susreti dijabetičara u Hrvatskoj.

Nazočne je potom pozdravio orahovački gradonačelnik Milan Babac pohvalivši Udrugu na dugogodišnjem radu te zahvalio na svemu što su činili i čine za građane Orahovice.

– Svi znamo koliko je dijabetes opasna i teška bolest i zato veliko hvala Dijabetičkoj udruzi Orahovica na velikoj borbi za oboljele građane od ove opake bolesti i posebno na ukazivanju opasnosti zdravim građanima. Siguran sam da će i dalje ovako dobro raditi, a potporu Grada će uvijek imati– rekao je Babac.

Zamjenik župana VPŽ Marijo Klement biranim je riječima pričao o ovoj orahovačkoj udruzi.

– Dijabetes je bolest od koje obolijeva i umire veliki postotak građana cijele Hrvatske pa tako i naše županije. Stoga je upravo najvažnije prevencija i na vrijeme otkrivanje ove opake bolesti, a to ova orahovačka i sve naše dijabetičke udruge u županiji rade i na tom im od srca hvala kao i na svemu što rade kako bi pomogli oboljelima. Virovitičko-podravska županija, župan Igor Andrović i ja osobno pratimo rade svake udruge u županiji i svima pomažemo koliko god možemo, a posebno onima koje se brinu o zdravlju ljudi poput ove. Velika je i bogata tradicija ove udruge i ovih susreta, moja je želja da se svi zajedno vidimo i iduće godine i da i dalje zajedno pomažemo našim sugrađanima– rekao je Klement.

Na kraju se obratio dopredsjednik Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga Ivan Klanac rekavši kako Savez čini sve kako bi pomogao dijabetičarima i ovakvim udrugama koje dugo rade i pomažu oboljelima.

– Posebna mi je čas biti danas ovdje s vama, na jednom događaju koji je istinsko okupljanje svih dijabetičara u Hrvatskoj i koji na jedna divan način upoznaje oboljele sa svim savjetima koji mogu biti itekako korisni u borbi protiv dijabetesa. Hvala Dijabetičkoj udruzi Orahovica na dugogodišnjem trudu i velikom radu, želim svima puno zdravlja i da se svi viđamo još puno godina– rekao je Klanac.

Nakon svečanog otvaranja predavanje na temu “Prevencija nastanka dijabetičkog stopala”, održale su predavačice, djelatnice KBC-a Osijek: Nevenka Kovačić, Biljana Lošić i druge sestre Odjela za endokrinologiju KBC Osijek, a u sklopu predavanja održana je i prezentacija odgovarajuće ortopedske obuće namijenjene osobama sa dijabetičkim stopalom i kako ostvariti pravo na teret HZZO kod nabave.

Tijekom Susreta za sudionike je udruga organizator pripremila kontrolu šećera u krvi i krvnog tlaka te u suradnji s UHBDDR Duga Međa sportske igre: viseća kuglana i bacanje potkove. Uz puno zabave, pjesme i plesa uz pratnju sjajnog glazbenika Orahovčanina Matije Ristera, dijabetičari su se mogli opustiti i uživati u ljepotama bisera Slavonije i Baranje, orahovačkog Jezera što je njih, kako su sami rekli, najbolja terapija.

