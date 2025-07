Na osnovu procjene dostavljenih izvještaja, točnije prijavnih obrazaca i popratnih materijala o provedenim aktivnostima na DOVU 2025. (Dan otvorenih vrata udurga), Ured za udruge pri Vladi RH nagradio je pet udruga u Hrvatskoj među kojima je i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama “Jaglac” Orahovica . Na ovogodišnjim Danima otvorenih vrata udruga organizirano je 130 događanja u cijeloj Hrvatskoj, a udruge su sudjelovale na različite načine, organizirajući radionice i predavanja, ali i niz događanja koje se moglo posjetiti.

Udruga Jaglac u ovaj program uključila se 5. i 6. lipnja kroz aktivnost pod nazivom “Dođi i upoznaj se s nama!” kako bi građanima približila svoj rad, projekte i aktivnosti koje provodi. Tijekom ta dva dana posjetitelji su imali priliku sudjelovati u volonterskoj akciji, radionicama, upoznati članove udruge te se informirati o mogućnostima volontiranja i uključivanja u rad udruge.

– Prvog dana organizirana je šetnja do jezera s učenicima 3. razreda opće gimnazije Srednje škole “Stjepan Ivšić” Orahovica, koja je ujedno bila i volonterska akcija skupljanja otpada uz stazu do jezera. Drugi dan Udrugu su posjetili učenici Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, koji su ujedno i članovi školskog volonterskog kluba te udruge “Otvoreno srce” iz Našica s profesorom Anđelkom Cvijetovićem. Učenici i korisnici poludnevnog boravka i programa “Jaglac moj drugi dom” zajedno su sudjelovali u radionicama koje su ujedno i planirana aktivnost upoznavanja s radom Udruge u sklopu projekta Volonteri IT, koji podržava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Posebno smo sretni što je naš rad prepoznat i nagrađen, to nam daje motiv više za još bolji i predaniji rad s našim korisnicima– poručili su iz udruge Jaglac.

(icv.hr, vg)