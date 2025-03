U Višenamjenskoj dvorani u Orahovici održana je redovna godišnja, izvještajna skupština Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Jaglac. U sklopu izvješća o radu koje je podnijela koordinatorica financijskog poslovanja i programskih aktivnosti udruge Lidija Milovac, istaknuto je kako udruga danas broji 193 člana od čega 90 djece i mladih s teškoćama u razvoju i tjelesnim invaliditetom te kako imaju 42 djelatnika i 114 volontera. Milovac je naglasila kako su svi ciljevi u 2024. godini ispunjeni.

– Sretni smo jer smo započeli s provedbom usluge osobne asistencije u Mreži pružatelja usluge osobne asistencije koja našim korisnicima jako puno znači, a uz to nastavili smo i s provedbom socijalne usluge poludnevnog boravka u Mreži pružatelja socijalnih usluga te s provedbom projekta “Ruka podrške u domu” u sklopu programa Zaželi – prevencija institucionalizacije, a koji je omogućio zapošljavanje 10 osoba za pružanje usluge pomoći u kući za 71 korisnika. Naš najveći problem u prošloj godini bio je nedostatak saznanja o primjeni Zakona o osobnoj asistenciji i pronalaženje rješenja za stručno osposobljavanje osobnih asistenata, no i to polako rješavamo. Hvala svima koji su na bilo koji način pomagali našoj Udruzi kroz proteklu godinu i vjerujemo u još bolju suradnju u tekućoj – rekla je Milovac.

U nastavku skupštine donesene su pojedine redovne odluke rada udruge, a na kraju se svim nazočnima obratio izaslanik župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića te izaslanik gradonačelnika Saše Ristera, direktor Komunalnog poduzeća Papuk d.o.o. Orahovica Tomislav Katalnić naglasivši kako je Jaglac najdetaljnija i jedna od najvrjednijih udruga na području grada.

– Doista moram pohvaliti ovakvu vrijednost rada s osobama kojima je pomoć najpotrebnija i na tome vam zahvaljujem i odajem svako priznanje. Ovo je najplemenitija udruga u našem gradu i u ime gradonačelnika i župana moram reći da nam je svima velika čast i zadovoljstvo pomagati vam i uvijek ćemo vam biti na usluzi i pomoći – rekao je Katalinić.

(icv.hr, vg)