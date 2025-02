Uz sve nedaće i probleme, Orahovica i svi posjetitelji izletišta Jezero u skoroj budućnosti će dobiti punu uslugu, odnosno dugoočekivani projekt ”Uređenje turističko-rekreacijskog kompleksa Jezero-Hercegovac-Ružica grad” bit će završen.

Naime, Grad Orahovica niti jednog trenutka nije odustao od ovog projekta, zapravo od samog nastanka problema nastavljeno je s naporima da se sve što prije završi, što je potvrdio i gradonačelnik Orahovice Saša Rister u sklopu Aktualnog sata na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća.

Rister je naglasio kako se konstantno radi na ovom projektu i da se vrlo brzo može očekivati nastavak i završetak radova.

-Uvijek sam bio iskren prema građanima tako i po pitanju ovog projekta, kada je nastao prvi problem s radovima na Jezeru javno sam to rekao jer mislim da nema nikakvog smisla bilo što tajiti. Dakle, u lipnju prošle godine razišli smo se s izvođačem radova i odmah smo kao Grad poduzeli prve nužne korake, a to je pravno osiguranje sudskih dokaza, što znači da je sud dodijelio nama i tvrtki Presoflexu sudskog vještaka koji je obišao gradilište i na 305 stranica dao osvoje izvješće. Govorim to sve jer je činjenica da je sve to trajalo do sredine jeseni – rekao je gadonačelnik Rister te nastavlja kako je Grad nakon dobivenog izvješća sudskog vještaka dao projektantima da izrade novi troškovnik kako bi se što prije nastavilo s radovima.

-Treba svakako reći da je 70 posto radova već završeno, a preostalo je još nekih 30 posto i ta izrada troškovnika je potrajala dosta dugo jer se radi o dosta složenoj građevini i novi troškovnik smo dobili krajem 2024. Potom je odrađeno javno savjetovanje za troškovnik koji je poslan u Središnju agenciju za ugovaranje i financiranje na ex-ante pregled. Sada čekamo rezultat tog pregleda i tek onda otvaramo javnu nabavu. Očekujemo tijekom par dana taj odgovor i odmah otvaramo javnu nabavu, a procjena je tih preostalih radova oko 2 milijuna eura. Mi nikada nismo odustali niti stali s provedbom ovoga projekta i dalje imamo ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o sufinanciranju tog projekta, imamo i produženi ugovor i očekujemo da će do kraja godine kompletan projekt biti završen – kaže Rister te najavljuje kako očekuje nastavak radova u ljeto i naglašava da je većina radova koji su preostali vezana uz unutrašnje radove što govori kako vremenski uvjeti neće usporavati tijek radova.

Najvažnije je da ovaj veliki projekt ide svome kraju i da će Orahovica vrlo brzo dobiti novih 80 ležaja što je ovom gradu nužnost.

-Kada sve bude završeno, sukladno ugovoru s Ministarstvom, imamo obvezu Edukativni centar i bungalove dati u koncesiju. U ovom trenutku ne znamo tko će upravljati Centrom i bungalovima u budućnosti te je nama sada najvažnije da završimo radove, a onda ćemo raspisati Javni poziv za koncesiju. Sve ovo što smo do sada izgradili na Jezeru i ovaj Edukativni centar koji ćemo završiti imaju perspektivu i budućnost – kaže Rister te zaključuje kako je bilo pitanja i netočnih informacija oko 14 bungalova na orahovačkom Jezeru.

-Pitali su vijećnici i građani što je s bungalovima, čak je bilo i teza da nisu završeni što je potpuna neistina. Bungalovi su završeni, opremljeni i spremni za korištenje, no problem je što su instalacijski povezani s ovim Edukativnim centrom koji je još u izgradnji i tek kada sve bude završeno možemo dobiti uporabnu dozvolu. Pozvao sam gradske vijećnike još prošle godine da dođu na Jezero da zajedno obiđemo sve radove na Jezeru te da pogledaju sve što je napravljeno, uključujući i bungalove, ali baš nitko od njih se nije odazvao – zaključio je Rister.

(icv.hr, vg)