Dobrovoljno vatrogasno društvo Crnac, uz pokroviteljstvo Općine Crnac, i ove je godine organiziralo tradicionalnu pokladnu zabavu poznatu diljem regije – “Maškare u Crncu”. Crnačke maškare okupile su velik broj posjetitelja, kako iz Crnca tako i iz okolnih mjesta, a svi su se pojavili u kostimima koje su sami pripremili i samim time oživjeli tradiciju maškara.

Načelnik općine Mato Damjan pozdravio je sve prisutne te predao ključ Općine princu od maškara.

-Drago mi je da smo se ponovno našli na tradicionalnim maškarama u Crncu. Sve vas pozdravljam i od srca vam zahvaljujem jer bez vas ovaj događaj ne bi bio ono što danas je. Posebno zahvaljujem našim nastavnicama i odgajateljicama koje su djeci pokazale naše običaje i danas ih dovele u maškare – rekao je Damjan te predao ključ princu od maškara.

Kada je dobio ključ Općine, princ od maškara sve je maske pozvao u povorku te su tako krenuli kroz selo. Povorku je poveo upravo princ vodeći za sobom Crnačke zanatlije, a pojavili su se i policajci, vatrogasci, princeze, vile, mopovi, puževi, sovice, bubamare, školjkice, ciganski svatovi, Flinstoni i još mnogi.

Kada se vratio iz povorke, princ od maškara stao je na kraj lakomcu, onome koji je prouzročio sve zlo od prošlih do današnjih maškara. Pročitao je njegovu presudu te je on, na radost svih mještana obješen i zapaljen. Kada su se napokon riješili glavnog krivca, mještani su nastavili svoju pokladnu zabavu uz Ex oaza band, krafne i ostale pokladne slastice.

(icv.hr, mj)