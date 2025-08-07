Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica nastavlja sa svojom vrijednom i humanom djelatnošću kojom ostvaruje jedinstveni cilj, a to je ravnopravni život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama. Udruga ”Jaglac” je prije mjesec dana potpisala Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za provedbu treće godine programa „Jaglac“ – moj drugi dom s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a program je počeo s radom od 1. lipnja 2025. godine. Ukupna vrijednost Ugovora za treću godinu provedbe programa iznosi 42.250,00 eura.

– U sklopu programa „Jaglac“ – moj drugi dom pruža se inovativna socijalna usluga i model skrbi u zajednici koji pridonose neovisnom življenju i socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom za minimalno 10 korisnika, uključujući i potporu razvoju mobilnih timova. Opći cilj programa je doprinijeti razvoju nedostatnih izvaninstitucijskih usluga socijalne skrbi u cilju prevencije institucionalizacije, te povećanja socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama i osoba s invaliditetom na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije – kažu iz udruge Jaglac te dodaje kako su temeljne postavke programa život u zajednici, služba podrške u zajednici i koncept kvalitete života osoba s invaliditetom.

Udruga „Jaglac“ prepoznala je potrebu razvoja programa „Jaglac“ – moj drugi dom, te je osmislila i ponudila dodatne aktivnosti programa koje pridonose neovisnom življenju, socijalnom uključivanju i održavanju radnih navika za minimalno 10 osoba s invaliditetom provedbom programskih aktivnosti slobodnog vremena, podrške neovisnom življenju, održavanju i razvoju radnih navika, inkluzivnog volontiranja i uključenja u aktivnosti lokalne zajednice.

– Planiran je i odlazak na teren u cilju podrške korisnicima u njihovom domu u cilju pružanja individualne podrške kako korisnicima tako i njihovim obiteljima minimalno jednom mjesečno i aktivnosti osnaživanja suradnje za formiranje integrirane i kvalitetne mreže pružatelja ovih usluga unutar postojećih mreža u kojima je Udruga članica – zaključili su iz Jaglaca.

Partneri na programu su Grad Orahovica i Obiteljski centar Područna služba Virovitičko – podravska, a program sufinanciraju Virovitičko-podravska županija, Grad Orahovica, Grad Našice, Općina Crnac, Općina Čačinci, Općina Mikleuš, Općina Zdenci i Općina Feričanci.

(icv.hr, vg)