U Društvenom domu u dijelu grada pod nazivom Doljani održan je prvi Zbor građana pri samom gradu Orahovici, na području Mjesnog odbora Doljani. Zboru su nazočili gradonačelnik Saša Rister kao organizator istog te direktori gradskih poduzeća: Papuk d.o.o. – Tomislav Katalinić, Papuk plin d.o.o. – Tomislav Majetić te Virkom d.o.o. Virovitica, Podružnica Orahovica – Martina Damjanac. Predsjednik MO Doljani, Ivan Baraba, podsjetio je nazočne što je sve Mjesni odbor napravio u proteklom razdoblju, prije svega izdvojivši uređenje sportskog terena koje je Grad potpuno obnovio te kako je dogovorena izgradnja novog dječjeg igrališta.

Provedena rasprava najviše se ticala nedavnih poplava koje su u gradu ponajviše zahvatile područje Doljana. Bilo je puno pitanja i prijedloga, a gradonačelnik Rister i direktor tvrtke Papuk, Katalinić, potrudili su se u detalje pojasniti i odgovoriti mještanima na sve njihove upite.

– Najveći problem ovog dijela grada je izlijevanje rijeke Vučice i poplave koje zahvaćaju ovaj dio grada. Pokušali smo pojasniti gdje leži najveći problem i nadam se da su nakon ovog zbora građani shvatili u čijoj je ingerenciji rijeka i tko je odgovoran za čišćenje i izmuljivanje korita rijeke Vučice, a to, na našu žalost, nije Grad Orahovica nego su to Hrvatske vode. Da je to sve u nadležnosti Grada, otvoreno kažem da bismo sve to puno brže riješili, ali sukladno zakonu, stvari su drugačije jer evo, rudno bogatstvo koje nam dolazi s brda – u ovom slučaju kamen i pijesak koji su nam zatrpali našu retardacijsku branu, a zatrpavaju i rijeku – u vlasništvu je Hrvatskih voda i Republike Hrvatske – rekao je Rister, te dodao kako je sada najveći problem kamo sve to maknuti kada se očisti, jer Grad sam ne smije ništa dirati niti bilo kuda voziti.

– Rekao sam više puta da u ovom problemu treba sjesti više ministarstava koja izravno utječu na ovaj problem te donijeti zaključke koji će sve riješiti na višestruko zadovoljstvo. Na primjer, dozvoliti jedinicama lokalne samouprave da koriste taj pijesak za svoje potrebe, recimo za sanaciju nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, možda za pomoć u uređenju nečijih dvorišta ili za parkirališta – i to smatram idealnim načinom rješavanja ovog problema. Evo, na području naše retardacijske brane, kako sam saznao iz Hrvatskih voda, ima pijeska i kamena za tri tisuće kamiona, što je jako puno za maknuti u kratkom vremenu. I na ovom Zboru je zaključeno da je primarno rješenje potpuno čišćenje retardacijske brane do one dubine na koju je i projektirana brana, što će zasigurno za 80 % smanjiti poplave u Orahovici – rekao je Rister te naglasio kako je Grad učinio sve, slao upite i pozive nekoliko puta godišnje za to čišćenje i s nestrpljenjem čeka konačno rješenje. Isto tako, nakon poplava, Grad je svim stradalima sanirao dvorišta i prilaze te najavio i veliku pomoć u kupnji stradalih uređaja bijele tehnike, a građani su mogli prijaviti štetu nakon proglašenja prirodne nepogode.

Na Zboru je bilo govora i o još ponekim zahvatima koji su potrebni na ovom području, a prije svega tu je nogostup uz državnu cestu D2.

– U ovom dijelu grada već radimo novi nogostup u Ulici Ante Starčevića, a u planu je i u Dalmatinskoj ulici. Radimo sve što možemo i koliko možemo, pokušavamo sve sagledati, razgovarati s građanima i učiniti sve da građani imaju normalne uvjete za život, i zasigurno ćemo to i dalje svim silama raditi. Molim samo građane za strpljenje i, naravno, svaka njihova ideja je više nego uvijek dobrodošla – zaključio je Rister.

(icv.hr, vg)