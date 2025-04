Zbrajaju se i dalje štete od poplave na području grada Orahovice te općina Zdenci i Crnac, OPG-ovi čiste i dezinficiraju svinjce i štale, a ogromna količina vode koja se samo sručila, napravila je doista veliku štetu. Posjetili smo obitelj Stanisavljević u Slavonskim Barama i Čapo u Kutovima, vlasnike obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se uglavnom bave stočarstvom, ali i poljoprivredom.

Dalibor Stanisavljević iz Slavonskih Bara vlasnik je OPG-a s više od 200 grla stoke, svinja, ovaca i krava, a kako i sam kaže, sve je u njegovom selu počelo u četvrtak u ranim poslijepodnevnim satima kada je rijeka Vučica počela na očigled velikom brzinom rasti.

-Odmah sam vidio da to neće biti dobro, pozvao sam ljude koje sam mogao jer bilo me strah najviše za stoku i stočnu hranu koju imam pod šupom. Uspjeli smo nešto napraviti, ali nismo se mogli braniti i kad se taj most zaštopao, voda je krenula sa svih strana, krenula je kroz selo. Mislili smo tada samo na stoku da ju što prije sklonimo, a nama kako bude, bude. Bilo je nekih poplava kod nas, ali ovako nikada, ovo je bila katastrofa – započeo je Dalibor svoju priču iz poplave.

Stigla je potom ekipa vatrogasaca, čak tri ekipe i sam načelnik Tomislav Durmić je odmah priskočio u pomoć i podigao sve službe.

-Puno su nam dečki pomogli, načelnik je također odmah stigao kod nas i napravio sve što je mogao da dođe što više ljudi jer mi sami to nikako ne bi mogli sve riješiti bez većih posljedica. Ovako smo svi zajedno uspjeli stoku prebaciti u Bankovce kod gospodina Majora i vratili se natrag braniti što se da oko kuće. Poplavilo nam je garaže i podrum, ali srećom voda nije ušla u kuću što je najvažnije. Štete su na kraju velike, stradao je kukuruz, soja, žito i sva ostala stočna hrana, sve je to povuklo vlagu i ništa se to neće moći iskoristiti, s tim ne smijem hraniti stoku, a imao sam spremljeno za prehraniti stoku do jeseni. Sretan sam što nemam uginule stoke, sve je na broju i od srca se zahvaljujem načelniku i svim službama na ogromnoj pomoći – dodaje Dalibor.

Sada željno iščekuje pomoć od strane Vlade RH i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

-Drago mi je da su Vlada i Ministarstvo prepoznali sve ovo što nam se dogodilo i da rade na mjerama pomoći, kao i Virovitičko-podravska županija i naša općina Zdenci jer to je jedino što nam preostaje da probamo pokriti svu ovu štetu – zaključio je Dalibor Stanisavljević.

Obitelj Čapo iz Kutova ima u svom dvorištu 70-ak grla svinja te 40-ak na izdvojenoj farmi i doživjela je, isto tako, veliku štetu u ovoj poplavi, a Violeta otkriva da su prvu informaciju o poplavi u Slavonskim Barama čuli preko medija. Ubrzo su otišli vidjeti kakovo je stanje, a niti malo se nisu nadali da će se voda spustiti i do njihovih Kutova.

-Prebrzo je sve to došlo, nismo se ni snašli. S obzirom da sam članica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, odmah sam kolege pozvala u pomoć kao bi svu stoku i marvu prebacili na sigurno. Uskočili su nam odmah prijatelji iz susjednih sela i krenuli smo seliti stoku jer je voda već počela ulaziti u svinjac, bilo je ukupno osam traktora koji su došli u pomoć. Svinje smo prebacili na nekoliko lokacija, a ti dobri ljudi su nam pomogli da prebacimo i velik dio hrane za stoku, dok je jedan mali dio ipak zahvatilo, ali što je tu je – kaže Violeta.

Kada je prokopan kanal iz susjedove kuće, voda se počela povlačiti i tada je bilo puno lakše, ističe Violeta te naglašava da su uslijed selidbe stoke stradala četiri mala praščića.

-Kada smo sve uspjeli prebaciti, jedna naša krmača koja je četiri dana prije poplave oprasila 16 praščića, nije imala adekvatan smještaj pa je četiri male gice pogazila koje su kasnije i uginule, ostalo ih je dvanaest, ali hvala Bogu to je to, sve ostalo je na broju i jako smo sretni zbog toga. Uzgajamo i žitarice, pšenicu, ječam, kukuruz i soju, na pšenici se voda povukla u kratkom roku, dok na jednoj oranici u Zokovom Gaju, gdje imamo veliku tablu, još uvijek stoji voda i ne vjerujem da ćemo tamo sigurno mjesec dana i više moći išta posijati – zaključila je Čapo.

Slične su sudbine i ostalih stočara i poljoprivrednika, ali kako i sami kažu, vjeruju u pomoć kojom će pokriti što se može, a borba ide dalje jer stoka mora živjeti, a na kraju krajeva i oni od nje.

Spomenute obitelji u ponedjeljak, 31. ožujka posjetio je ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sa suradnicima, državnim tajnicima Tugomirom Majdakom i Ivanom Matijevićem, koji je ranije održao i sastanak s virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem, njegovim zamjenikom i načelnikom Stožera Civilne zaštite VPŽ Marijom Klementom, gradonačelnikom Orahovice Sašom Risterom, obnašateljem dužnosti slatinskog gradonačelnika Ilijom Nikolićem te načelnicima šest općina s područja županije, a sve u cilju kako bi saslušao kakve su posljedice i štete nakon teških poplava. Tom prigodom, podsjetimo, najavio je Vladin paket mjera pomoći, a više o tome možete pročitati OVDJE.

