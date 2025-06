U nedjelju, 13. srpnja održat će se tradicionalna manifestacija “Big jump for living rivers – Križnica 2025”. Program će započeti od 9 sati na izletištu na Križnici gdje će posjetitelji moći sudjelovati u raznim aktivnostima.

Uz bogat kulturno-zabavni program za sve generacije te bogatu tradicionalnu eno i gastro ponudu lovaca i ribolovaca s područja općine Pitomača, sudionici događaja istovremeno će skočiti u rijeku Dravu čime će simbolično dati do znanja da im je stalo do živućih rijeka, ali i do vlastite budućnosti koja ovisi o očuvanju tih rijeka.

U sklopu manifestacije odigrat će se tradicionalni turnir odbojke na pijesku “Drava open – Križnica 2025.”. Svoju ekipu možete prijaviti na broj: 098 982 1151 (Zlatko), a broj ekipa je ograničen.

Isto tako, turistička agencija Draft u sklopu manifestacije organizira rafting rijekom Dravom, a više informacija o samom izletu, kotizaciji i načinu prijave možete pronaći OVDJE.

(icv.hr)