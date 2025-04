Jučer, 9. travnja, je u Svetom Martinu na Muri održana svečana dodjela nagrada Simply the best 2025. Riječ je o godišnjoj nagradi za inovativnost i kreativnost u turizmu, koju od 2010. godine dodjeljuju Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) i Turistička burza PUT. Cilj nagrade je istaknuti projekte, manifestacije, destinacije i pojedince koji svojim radom doprinose razvoju i unapređenju turističke ponude u Hrvatskoj.

Posjetiteljski centar “Kuća čaja – Oaza mira” nagrađen je u kategoriji “Novi projekti u turizmu”, a nagradu je preuzeo načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler.

– Ova nagrada potvrda je da smo na dobrom putu kad je riječ o razvoju lokalne turističke ponude. Kuća čaja postaje prepoznatljiv simbol naše općine i mjesto koje privlači sve više posjetitelja. Ponosni smo na ovaj uspjeh, ali i svjesni da nas on obvezuje da nastavimo ulagati i razvijati se – poručio je načelnik Miler.

Zadovoljstvo priznanjem izrazio je i voditelj centra Alen Janći.

– Ovo je svakako još jedno vrijedno priznanje za nas te nagrada za trud koji ulažemo u proširenje i vidljivost naše ponude na turističkom tržištu, a isto tako i pozivnica svim posjetiteljima da vide što je to kod nas – Simply the best – istaknuo je Janći.

(icv.hr, žđl)