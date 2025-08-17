Demokratska zajednica Mađara Hrvatske – Udruga Novi Gradac tradicionalno raznim aktivnostima obilježava nacionalni praznik Mađara “Szent Istvan”.

Tim povodom, jučer, 16. kolovoza, su u krugu Mjesnog doma u Novom Gracu u općini Gradina održali natjecanje u starim igrama za djecu, poput nošenje jajeta u žlici, skakanja u vreći, trčanja, guranja obruča i igre “graničar” u kojemu je sudjelovalo 40-ak djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta iz prijateljskog mađarskog naselja Szulok, KUD-a Suhopolje, KUD-a “Grigor Vitez” iz Okučana, kao i domaćina Udruge Novi Gradac.

Voditeljica natjecanja, ujedno i članica komisije za natjecanje bila je Ildiko Seleši Dančo uz pomoć članova komisije Lane Ružice Zec i Davora Benčika.

Nakon toga uslijedila je podjela medalja najuspješnijima po starosnim kategorijama koje im je uručio predsjednik Udruge Novi Gradac Ištvan Seleši i voditeljica kulturno-umjetničkih i sportskih aktivnosti u udruzi Ildiko Seleši Dančo.

Proslavu ovog praznika uveličao je i kraći kulturno-umjetnički program kojeg su izvela djeca članovi Udruge iz Novog Graca, a njihovi stariji kolege svim nazočnima, među kojima su bili i predstavnici navedenih udruga, Općine Gradina i UDVDR općine Gradina na čelu s predsjednikom Marinom Viljevcom, rekli su nekoliko riječi o ovom prazniku.

-Praznik Szent Istvan je mađarski nacionalni praznik koji se slavi 20. kolovoza i kojim se obilježava osnivanje mađarske države i usvajanje kršćanstva – rečeno je između ostaloga na ovom skupu.

Na kraju svečanosti prije zajedničke večere, posvetu kruha obavio je župnik župne crkve sv. Ilije proroka u Gradini Boris Divković.

(icv.hr, bs)