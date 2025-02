Dječji vrtić Suhopolje danas je prigodnim programom obilježio 120 prekrasnih godina postojanja – godina ispunjenih dječjim koracima, smijehom i igrom.

Ovu veliku proslavu uveličao je požeški biskup msgr. Ivo Martinović koji je u suhopoljskoj župnoj crkvi svete Terezije Avilske predvodio euharistijsko slavlje za svu djecu, roditelje i djelatnike dječjeg vrtića. Nakon mise zahvalnice, program je nastavljen u prepunom Hrvatskom domu.

Proslavi su nazočili: saborska zastupnica Vesna Bedeković, župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, zamjenik župana Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, predsjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice Ivančica Fett – Škvarić, načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal, predsjednik Općinskog vijeća Marijan Brlek…

Dječji vrtić Suhopolje među prvima je osnovan u povijesti Hrvatske. Prva dječja zabavišta osnovana su 1886. godine u Đakovu, na Lošinju i Visu, nakon čega je 1904. uslijedilo osnivanje dječjeg zabavišta u Suhopolju. Već tada je prepoznata potreba za ustanovom koja će djeci omogućiti susrete i strukturiranu igru s drugom djecom. Milosrdne sestre Svetoga Križa iz Đakova zdušno su se trudile i uz Božju pomoć vodile vrtić četiri desetljeća. Zabavište je kontinuirano radilo do studenog 1944. godine kada je zgradu zaposjela vojska. Vrtić je ponovno počeo s radom u svibnju 1964. godine, u dvorcu Janković. Tijekom godina, isti je prolazio kroz brojne promjene, rastao i razvijao se. U “starom” vrtiću, polaznici i djelatnici boravili su do 2022. godine, kada je uslijedila selidba na novu adresu.

Danas se nalaze u prekrasnoj novoj zgradi u kojoj se djeci pružaju brojne mogućnosti za rast i razvoj zahvaljujući osnivaču, Općini Suhopolje, kao i punoj potpori Virovitičko-podravske županije. Projektom ulaganja u objekte dječjih vrtića, prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima sufinanciranom sredstvima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, 2021. godine izvedeni su radovi na uređenju okoliša zgrade Dječjeg vrtića Suhopolje te je izgrađeno i djelomično opremljeno dječje igralište. U 2023. godini igralište je dodatno obogaćeno s još devet novih igrala, a u 2024. izvedeni su opremanje i montaža odgovarajućih igrala primjerenih djeci od 1. do 3. godine života te hortikulturno uređenje okoliša vrtića sadnjom stabala, grmlja i žive ograde.

Sve nazočne na samom početku pozdravila je ravnateljica DV Suhopolje Valeria Toth naglasivši kako su brojnim projektima i ulaganjima u prethodnom razdoblju značajno doprinijeli rastu i boljitku vrtićke zajednice unijevši još više zadovoljstva, smijeha i veselja među mališane.

– Od prvog dana boravka u novom prostoru djeca su ga odmah prihvatila i proglasila svojim novim vrtićem. Oduševilo ih je bogatstvo novih materijala za igru, prostranost igrališta, a nas djelatnike sigurnost kojom ova zgrada odiše. Nalazimo se na osami, udaljeni od buke prometa, okruženi sigurnom visokom ogradom što je iznimno važno za sigurnost djece koja su nam povjerena na čuvanje. Prostranost natkrivenih terasa samo je još jedna od dobrobiti jer, unatoč padalinama, djeca svakodnevno mogu boraviti na svježem zraku. Posjedovanje dvorane za vježbanje je nešto čemu smo težili godinama: posjećujući vrtiće u kojima smo vidjeli djecu kako se igraju u dvorani, zavidjeli smo im. Danas dvorana u našem vrtiću pruža zadovoljstvo svoj djeci. Izvrsno smo opremljeni pomagalima za tjelesni rast i razvoj i svakodnevno ih koristimo u svom radu. Vrtić je izvrsno opremljen i najnovijim didaktičkim materijalima, bogatim potrošnim likovnim materijalom, kao i materijalima potrebnima za svakodnevni rad odgojitelja u skupini – ponosno je istaknula Toth.

Danas se u Dječjem vrtiću Suhopolje provode: 10-satni cjelodnevni odgojno-obrazovni program, program katoličkog vjerskog odgoja, kraći program ranog učenja engleskoga jezika, kraći program rada s potencijalno darovitom i darovitom djecom predškolske dobi te program predškole za djecu u godini prije polaska u školu. Svi navedeni programi verificirani su pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja te su svi, osim primarnog 10-satnog programa, besplatni za polaznike.

– Ponosni smo na verifikaciju svih naših programa i na to što su za sve njih educirani odgojitelji unutar kolektiva. Naročito smo sretni i ponosni zbog programa katoličkog vjerskog odgoja koji se u našem vrtiću kontinuirano provodi od 2003. godine. Svi su roditelji prepoznali važnost duhovnog rasta i razvoja njihove djece i potpisali pristanak za polaženje ovoga programa, zbog čega smo izuzetno zadovoljni. Važno je naglasiti dobar odnos sa svim obiteljima djece koja su nam povjerena. Roditelji prepoznaju i cijene odgojno-obrazovni rad našeg vrtića te sa svima ostvarujemo odličnu suradnju. Zajedno obilježavamo razne manifestacije, provodimo igraonice i radionice. Dolazak roditelja u velikom broju na naša druženja nam je pokazatelj da je naš rad cijenjen i prepoznat u našoj okolini kao nešto dobro i pozitivno. Na tome im od srca zahvaljujem. Posebno bih istaknula izuzetno pozitivan radni kolektiv koji odlikuje izvrsna suradnja, otvorena komunikacija i zajedništvo, što se najbolje odražava u našem svakodnevnom radu s djecom – zaključila je ravnateljica Valeria Toth i zahvalila svima koji su svojim trudom, zalaganjem i vizijom doprinijeli uspjehu vrtića, a posebnu zahvalu uputila je Općini Suhopolje na čelu s načelnikom Goranom Doležalom koji uvelike podržava rad vrtića i redovito sudjeluje u svim manifestacijama.

Sve nazočne pozdravio je potom i načelnik Doležal te s velikim ponosom naglasio da je ovo poseban dan ne samo za općinu, već i sve one koji su kroz povijest sudjelovali u odgoju i obrazovanju najmlađih naraštaja.

– Dječji vrtić Suhopolje neizostavan je dio naše povijesti i identiteta. Već 120 godina ovaj vrtić predstavlja mjesto prvih prijateljstava, prvih znanja i sigurnosti za naše najmlađe. Kroz desetljeća, generacije odgojitelja s ljubavlju i stručnošću prenosile su znanja, vještine i vrijednosti koje su oblikovale brojne naraštaje. Zahvaljujući njihovoj predanosti, danas možemo s ponosom reći da Dječji vrtić Suhopolje predstavlja stup rasta i razvoja naše djece. Ulaganje u predškolski odgoj ulaganje je u budućnost, a mi, kao osnivač, nastojimo osigurati najbolje uvjete za našu djecu i one koji se brinu o njihovom razvoju. Iako smo dječji vrtić 2022. godine preselili na novu lokaciju, u potpuno novu i moderno opremljenu zgradu, tijekom 2023. godine, opremili smo igralište, odnosno vanjski prostor dodatnom opremom i pomagalima, a u 2024. godini opremili smo vanjski prostor adekvatnim igralima primjerenim djeci od 1. do 3. godine života, te proveli projekt hortikulturnog uređenja okoliša dječjeg vrtića sadnjom stabala, grmlja te žive ograde. U tom razdoblju izgradili smo i dio nerazvrstane ceste u Zrinsko-frankopanskoj ulici, kao pristupnu cestu vrtiću te uredili plato ispred samog vrtića. Tijekom ove godine planirana je izgradnja solarne elektrane s ciljem smanjenja troškova energije, što će biti ne samo ekonomski isplativno nego će i djecu poučiti o važnosti obnovljivih izvora energije i održivog načina života kroz praktičan primjer u vlastitom vrtiću. Draga djeco, vi ste srce ovog vrtića i razlog zašto smo danas ovdje. Želim da nastavite rasti, učiti i sanjati velike snove, jer vi ste budućnost naše zajednice, a povodom 120 rođendana, za svu djecu koja pohađaju vrtić, on će za ožujak biti besplatan – rekao je Goran Doležal.

Uz želju da uvijek budu veseli, sretni i razigrani, čestitku polaznicima i djelatnicima DV Suhopolje uputio je župan Igor Andrović.

– Velik je ovo dan za Dječji vrtić Suhopolje koji danas slavi 120 godina postojanja te iza kojega je burna, ali i vesela prošlost. Vrtić je mijenjao lokacije, opremu, igrala i način rada, ali ono najbitnije, što se nije mijenjalo, briga je o djeci. Danas, mališani u ovom vrtiću, uz igru, druženje i stjecanje novih prijateljstava i prvih ljubavi, te uz vrhunske uvjete za rad, imaju priliku pokazati svoje kompetencije, sav potencijal koji posjeduju. Vrtići i djeca su budućnost ne samo općine Suhopolje, već i svake druge općine, grada, županije, u konačnici i cijele Hrvatske. Mi kao Županija, u proteklih nekoliko godina, izgradili smo trinaest novih vrtića, neke već i dogradili, dok su dva trenutačno u izgradnji. Iako imamo doista velikih projekata gledajući prema financijskoj vrijednosti, definitivno nema većeg od izgradnje dječjeg vrtića jer to znači ostanak mladih u ruralnim područjima te poticaj širenju obitelji u onim mjestima u kojima postoji vrtić – rekao je župan Andrović i svima zaželio uspješan rad i puno sreće u narednom periodu.

Čestitkama se pridružila i saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Nema jedinstvene knjige i nema jedinstvenog recepta za odgoj. Uporište je u srcu i uporište djeci je od srca, a to uporište davano je ovdje u Suhopolju već 120 godina, kako na početku, tako i danas. Koliko je malo potrebno za dječji osmijeh te za radost u srcu i veselje, pokazala nam je i starija odgojna skupina “Sovice” koja je svojim nastupom razgalila srca svih nas koji smo danas ovdje. To je dovoljno da shvatimo koliko je važno pružati ljubav djeci te im osigurati osmijeh i smijati se s njima. To neka bude moto u budućnosti Dječjeg vrtića Suhopolje – rekla je Bedeković te istaknula kako je Vlada RH u posljednjih 5 godina na prostoru cijele Hrvatske izgradila, dogradila i adaptirala čak 500 vrtića, dok su izmjenom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju prošle godine omogućili fiskalnu decentralizaciju u svim vrtićima i omogućili da Vlada sufinancira rad svakog dječjeg vrtića pa tako i DV Suhopolje, a cilj je da do 2028. godine svako dijete u RH ima osigurano mjesto u vrtiću, bez obzira nalazi li se isti u urbanom ili ruralnom području.

Program je, uz vrtićarce koji su se predstavili recitacijama i popularnom pjesmom Fantoma “Sretan ti rođendan”, uveličao i Vokalni ansambl Contesse. Svi nazočni, isto tako, mogli su uživati u izložbi slika te filmu napravljenom u povodu proslave 120. rođendana.

Na samom kraju, zaslužnima za doprinos radu DV Suhopolje dodijeljene su zahvalnice i spomenice, a uručili su ih ravnateljica Toth i načelnik Doležal. Zahvalnice su dobili Požeška biskupija, Župa svete Terezije Avilske, Milosrdne sestre svetoga Križa iz Đakova, Osnovna škola Suhopolje, Mirjana Ivančević, Marija Lukačević, dok je spomenica uručena bivšoj ravnateljici Ivanki Škala, za dugogodišnji nesebičan rad u kojemu je ostao neizbrisiv trag njezina djelovanja i doprinos u razvoju predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Suhopolje te Vokalni ansambl Contesse.

Potom su se svi uputili u Dječji vrtić Suhopolje gdje je postavljena izložba fotografija, na kojima su se mogli pronaći mnogi polaznici koji su pohađali ovaj vrtić kroz njegovu povijest.

