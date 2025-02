Dobrovoljno vatrogasno društvo Kladare, u vatrogasnom domu društva u Kladarama, održalo je svoju 95. redovnu izvještajnu sjednicu. Sjednicu je, nakon pozdravnog govora, otvorio predsjednik društva Ante Putnik, a, između ostalih, prisustvovali su i virovitičko-podravski župan Igor Andrović, predsjednik Županijske skupštine Dinko Begović, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, predsjednik VZ VPŽ i VZO Pitomača Željko Palković, zapovjednik VZO Pitomača Zdravko Fras i tajnik VZ VPŽ David Tržić.

Na sjednici se raspravljalo o devet točaka Dnevnog reda, između kojih su izabrana radna tijela Skupštine, podneseni su izvještaji verifikacijskog povjerenstva i o radu DVD-a u 2024. godini, a usvojen je i prijedlog plana rada za 2025. godinu.

-Naše vatrogasno društvo Kladare nastalo je 1930., a od tada bilježimo niz uspjeha, i najvažnije, veliko zajedništvo i povezanost. Planovi za budućnost su nam veliki, ali znam da ćemo svi dati sve od sebe da se oni i ostvare. Nakon svih ovih godina, najviše sam ponosan na naše mlade, kojih iz godine u godinu ima sve više. Veliki broj njih ostaje u selu živjeti, izgrađujući ovo društvo i mjesto nanovo i na tome im čestitam – rekao je predsjednik društva Ante Putnik.

Prisutne je pozdravio i virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuvši kako je 95. godina neprestanog rada značajna brojka koja pokazuje na veliku slogu i zajedništvo ovog društva.

Pokazatelj ste koliko je vatrogastvo snažno ukorijenjeno i razvijeno ovdje u općini Pitomači, ali i cijeloj našoj županiji. Jasno je kako dajete sve od sebe u ovaj posao, i to volonterski kako biste u svim kriznim i nemilim događajima pomogli onima kojima to najviše treba. Čestitam vam i na brojnim sportskim uspjesima, a vjerujem da ćete tako nastaviti i u budućnosti. Županija prati vaš rad, veselimo se svakom vašem uspjehu i spremni smo pomoći kad god je to potrebno – izjavio je župan Andrović.

Koliko je napredovalo vatrogasno društvo Kladare u posljednjih 95 godina naglasio je i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

-Sjećam se kad smo jedne godine kupili ovdje kuću od koje smo druge godine napravili dom, zatim ju uredili pa i proširili. Puno sredstava smo uložili i za opremu, ali to je i naš posao, da vam stvaramo najbolje uvjete rada kako biste mogli pomagati drugima. Vi to u svakoj situaciji radite, i to nesebično, a iz godine u godinu napredujete sve više. Svoje vrijeme i pažnju dajete drugima, čuvajući im živote i na tome vam hvala – zaključio je načelnik Željko Grgačić.

Na posljetku, dodijeljena su i priznanja za rad i doprinos u vatrogastvu. Diplomu za 20 godina uspješnog rada u vatrogasnoj zajednici dobio je Robert Miloš, za hrabrost i požrtvovnost na vatrogasnim intervencijama Iva Miholančan, Josip Ivanec, Zlatko Begović, Robert Miloš, Luka Ivanec i Martin Šubić, a za poseban doprinos zaštiti od požara i vatrogastvu Andrea Miloš, Dario Fras, Lea Putnik i Marko Putnik.

(www.vpz.hr)