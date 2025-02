U vatrogasnom domu u Turnašici, Dobrovoljno vatrogasno društvo Turnašica održalo je svoju 99. redovnu izvještajnu sjednicu. Sjednicu je, nakon pozdravnog govora, otvorio predsjednik društva Josip Nemet, a sjednici su, između ostalih, prisustvovali virovitičko-podravski župan Igor Andrović, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, načelnik općine Pitomača Željko Grgačić, v.d. zapovjednik Vatrogasne zajednice VPŽ Robert Teskera i tajnik Vatrogasne zajednice VPŽ David Tržić.

Na sjednici se raspravljalo o deset točaka dnevnog reda, između kojih su odabrana radna tijela Skupštine, podneseni su izvještaji verifikacijske komisije te o radu DVD-a u 2024. godini, a usvojeni su i prijedlozi financijskog plana i plana rada za 2025. godinu.

– DVD Turnašica osnovano je 1926. godine, i od tada djeluje bez prestanka. Danas brojimo 112 članova koji odlučno i požrtvovno daju sve od sebe kako bi naše društvo živjelo i napredovalo. Iza nas je dugi niz aktivnosti, uspjeha, nagrada te sati i sati dobrovoljnog rada. Hvala svima koji nam kroz razna sredstva kontinuirano daju podršku te surađuju s nama, a sljedeće godine, za naš jubilarni 100. rođendan, nadamo se i obnovljenom vatrogasnom domu– rekao je predsjednik društva Josip Nemet.

Sve prisutne pozdravio je i virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuvši dugogodišnju slogu ovog vatrogasnog društva.

– Dugih 99 godine rada pokazatelj je složenosti, zajedništva i povezanosti svih članova koji dobrovoljno i nesebično ulažu svoje vrijeme kako bi pomogli svima kojima pomoć treba. Vatrogasna društva na području naše županije imaju dugu i bogatu tradiciju koja je ključna za sigurnost zajednica jer upravo ste vi oni koji su prvi u spašavanju života. Čestitam vam na svim vašim uspjesima, a Županija je uvijek tu, spremna pomoći– rekao je župan Igor Andrović.

Načelnik općine Pitomača, Željko Grgačić naglasio je kako Općina danas ulaže velika sredstva kako bi svim vatrogasnim društvima na području općine priuštila što bolju opremu, ali i uvjete rada.

– Danas u vatrogastvo ulažemo više nego ikad, ali to i je naša zadaća – omogućiti vam što više možemo i napraviti što bolje uvjete za rad. Sve vaše aktivnosti i uspjesi pokazuju nam da vi zaslužujete sve to, ali i više od toga. Napredujete svake godine, imate sve više članova i uvijek se stavljate na raspolaganje svima. Ponosan sam na sve vas, hvala vam na svemu što činite, a ja sam tu kad god to zatreba– zaključio je načelnik Željko Grgačić.

Dodatno, dodijeljena su diplome za 10, 20, 30, 40 i 50 godina uspješnog rada u vatrogasnoj organizaciji, i to Luki Tkalčecu, Dorotei Smiljanić, Renatu Plivaliću, Nikolini Štolar, Mariju Martinušiću, Ivanu Ostoiću, Tomislavu Lachu, Luki Lachu, Marinu Dudašiću, Ivici Tiboru, Alojzu Lachu i Đuri Klinčiću.

(vpz.hr, foto: A. Zeko, Foto Begović)