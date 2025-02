Dobrovoljno vatrogasno društvo Velika Črešnjevica, osnovano 1937. godine, u društvenom domu Velika Črešnjevica, održalo je 88. redovnu izvještajnu sjednicu. Predsjednik društva Željko Palković otvorio je sjednicu pozdravnim govorom te krenuo s osam točaka dnevnog reda. Između ostalih točaka, odabrana su radna tijela skupštine, usvojen je financijski izvještaj te financijski plan i plan rada za 2025. godinu, a potpisana je i povelja o bratimljenju s DVD-om Gornji Draganec.

-Naše društvo nastalo je 1937. godine, a od 1993. godine djeluje u sastavu Vatrogasne zajednice općine Pitomača. Društvo danas broji 117 članova, a svake godine imamo sve više mladih. Sudjelujemo na brojnim natjecanjima, uspješno rješavamo sve intervencije, a naši članovi završavaju svoje izobrazbe. Uz to, DVD Gornji Draganec već niz godina surađuje s našim društvom te sudjeluje na našim natjecanjima, a s ciljem razvijanja prijateljskih odnosa te poticanja svih oblika suradnje i unaprjeđenja vatrogastva, potpisali smo i povelju o bratimljenju – rekao je predsjednik DVD-a Velika Črešnjevica Željko Palković zahvalivši svim suradnicima na prošlogodišnjoj suradnji.

Sve prisutne pozdravio je i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

-Općina Pitomača u vatrogastvo danas ulaže više nego ikad, i to zasluženo jer naša je uloga da vam stvorimo što bolje uvjete za rad i osiguramo sve što vam treba. Dobrovoljci ste koji uvijek pomažu općini kada je to potrebno, na raspolaganju svima – od susjeda pa sve do svakog mještana ovog mjesta. Čast je biti ovdje sa svima vama i ponosan sam jer svi vi nesebično pomažete i društvima koji su puno „jači“. Hvala vam na svemu što činite za nas, a moja vrata su vam uvijek otvorena – rekao je načelnik Grgačić.

Predsjednik Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinko Begović istaknuo je kako ovo malo mjesto ima veliko društvo koje njeguje povezanost i humanitarni rad.

-Na vama je velika društvena odgovornost koja vas povezuje i čini pravo zajedništvo, ne samo na području županije, već i cijele Republike Hrvatske. Vaš humanitarni rad spašava živote, domove i uspomene, a svojom nesebičnošću činite okosnicu društvene sigurnosti. Brojite sve više mladih, na tome vam čestitam, a u budućnosti vam želim što više aktivnosti, druženja i natjecanja te čim manje intervencija – zaključio je Dinko Begović.

Naposljetku, podijeljene su diplome za 10, 20 i 40 godina uspješnog rada u vatrogasnoj organizaciji, i to Gabrijeli Matosović, Filipu Rengelu, Barbari Čikvar, Vesni Strunjak, Toniju Tudiću, Maji Rengel, Tihomiru Riljku i Branku Dravecu. Diploma o stjecanju zvanja vatrogasac dodijeljena je Anti Iliću, Marku Jugu i Klari Rengel. Diplome su dodijelili zapovjednik VZO Pitomača Zdravko Fras i predstavnik VZ VPŽ i zapovjednik VZ općine Špišić Bukovica Zdravko Pokupić. Dodatno, 19 mladih članova potpisalo je pristupnicu i učlanilo se u DVD Velika Črešnjevica.

Uz navedene, sjednici su nazočili i predsjednik mjesnog odbora Velika Črešnjevica Antonio Vidović, tajnik VZ VPŽ David Tržić i župnik župe sv. Vida Pitomača Darko Kelemenić.

(www.vpz.hr, Foto: A. Zeko, I. Barčan)