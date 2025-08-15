Svečana sveta misa povodom blagdana Uznesenja Blažene Djevice Marije, poznatijeg kao Velika Gospa, privukla je danas, 15. kolovoza, u Suhopolje velik broj hodočasnika i vjernika s područja Virovitičko-podravske, ali i susjedne Bjelovarsko-bilogorske županije što svjedoči o dubokom značaju ovog blagdana.

Tijekom mise, o kojoj smo pisali ranije, a možete pročitati OVDJE, okupili su se vjernici različitih uzrasta, a posebno su se isticali obitelji s djecom, mladi i stariji koji su zajedno sudjelovali u ovom duhovnom događaju. Trenuci molitve i zajedništva dodatno su povezali prisutne.

U našoj fotogaleriji zabilježeni su zanimljivi trenuci prije i nakon mise. Na fotografijama možete vidjeti kako vjernici s osmijehom razgovaraju, razmjenjuju iskustva i dijele trenutke bliskosti, pogotovo u ovim posebnim prilikama.

Povodom blagdana Velike Gospe, Suhopolje su posjetili i brojni posjetitelji, a djelić atmosfere pogledajte u nastavku…

(icv.hr, mš)