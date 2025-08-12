U općini Suhopolje u ponedjeljak, 11. kolovoza, nastavljene su planirane aktivnosti u sklopu proslave Grofovog ljeta, Dana općine Suhopolje. Održana je manifestacija Free Gym Day, u organizaciji Body Building kluba Olymp, koji je otvorio vrata svoje teretane i na jedan dan omogućio svim zainteresiranima da se okušaju u raznim vježbama te isprobaju sprave koje se nalaze u prostoru teretane. Brojni posjetitelji dolazili su tijekom cijeloga dana, a volonteri i članovi BB kluba Olymp spremno su ih dočekivali pokaznim vježbama te odgovarali na sva pitanja.

– U našem klubu odlučili smo na jedan dan otvoriti svoja vrata i pružiti svim zainteresiranima uvid u to što naša teretana u Suhopolju nudi. Svim postojećim članovima koji su došli u navedenom periodu produžili smo članarinu za tjedan dana. Cilj ove manifestacije svakako je privući nove članove, ali i pokazati ljudima što sve teretana nudi, kako bi oni koji još razmišljaju o upisu mogli vidjeti koje benefite pruža svakodnevno vježbanje i briga o sebi, odnosno svome tijelu – zaključio je Ivan Kelečić, član BB kluba Olymp.

(icv.hr, Općina Suhopolje)