Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata općine Suhopolje već tradicionalno povodom Dana općine organizira turnir u gađanju mete zračnom puškom pa je tako i danas, 9. kolovoza, u prostorijama Streljačkog kluba Mladost iz Suhopolja, svoje znanje u streljaštvu pokazalo pedesetak hrvatskih branitelja iz nekoliko županija.

Sve nazočne na početku pozdravila je tajnica UHBDR općine Suhopolje Gordana Krnjak, a natjecanje je otvorio načelnik Goran Doležal koji je zahvalio organizatorima, kao i svim sudionicima natjecanja na njihovom obolu povodom Dana općine Suhopolje.

Nakon višesatnog nadmetanja došli su i rezultati u kojem je nasupilo 15 ekipa sa po tri natjecatelja.

I ove je godine ekipno prvo mjesto osvojila UDVDR Bjelovarsko-bilogorske županije ispred ekipe HVIDRA Virovitica i UHBDR Suhopolje 1. Slijede ekipe ZU HVIDRA Brodsko-posavske županije, Veterani 145. brigada Dubrava, UDVDR Podružnica Koprivničko-križevačke županije, HVIDRA Požega, UDHOS Baranja, Beli Manastir, Udruga policije VBDR Vukovar, Udruga branitelja Velika Kopanica, UHPDB 91 Daruvar, UHBDR Suhopolje 2, SK HVIDRA Slavonski Brod, UDVDR Požega i Branitelji Golo Brdo.

Pojedinačno je najuspješniji bio Boris Lazić (UDVDR Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije) ispred Štefana Pauna (ZU HVIDRA BPŽ) i Željka Krvara (UDVDR Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije).

Posebni pehar dobio je najstariji i najredovitiji sudionik natjecanja, 86-ogodišnji Vjekoslav Poleto iz ekipe UDVDR Požega.

Pehare, medalje i zahvalnice natjecateljima uručili su načelnik Općine Suhopolje Goran Doležal i tajnica UHBDR Suhopolje Gordana Krnjak.

