Matica hrvatskih umirovljenika općine Suhopolje po prvi je put, u povodu proslave Dana općine, organizirala sportsko-rekreativne igre u kojima su snage odmjerili i svoje vještine pokazali umirovljenici, djeca predškolske i školske dobi te svi zainteresirani mještani.

Igre su održane u ponedjeljak, 11. kolovoza, ispred Hrvatskog doma u Suhopolju, a sudionici su se natjecali u kuglanju, nošenju jajeta u žlici, stolnom tenisu, karikama i društvenoj igri “Čovječe ne ljuti se”.

Sve nazočne na početku je pozdravio i na dolasku im zahvalio predsjednik MHU općine Suhopolje, Zvonko Pipić.

-Ovo je prvi put da se naša udruga, na ovaj način, uključila u obilježavanje Dana općine Suhopolje i dala svoj obol u ovogodišnjem programu Grofovog ljeta. Unatoč brojnim obvezama i godišnjim odmorima, odazvao se velik broj mještana, a posebno nas raduje prisutnost toliko mališana. Njihov entuzijazam dodatno nas motivira da iduće godine ove sportsko-rekreativne igre podignemo na još viši nivo te da uključimo što više umirovljeničkih udruga s područja Virovitičko-podravske županije. Rijetko se može vidjeti da se u takvim igrama nadmeću mladi i stari, a svi znamo da svijet ostaje na mladima, oni su naša budućnost i nadam se da će mališanima ovaj susret ostati u lijepom sjećanju – rekao je Pipić.

Sve nazočne pozdravio je i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, koji se i sam okušao u spomenutim igrama.

-Veliko mi je zadovoljstvo što su umirovljenici po prvi put organizirali sportsko-rekreativne igre povodom Dana općine Suhopolje te uključili u ovu priču i naše najmlađe mještane. Ovakve sportske manifestacije potiču aktivan način života, ali i razbijaju prepreke između generacija te dokazuju da je sport univerzalni jezik koji spaja sve uzraste. Nadam se da će ova tradicija postati prepoznatljiv dio obilježavanja Dana općine i da će sljedeće godine okupiti još veći broj sudionika i udruga iz cijele županije – istaknuo je Doležal.

Nakon sportskog nadmetanja, uslijedila je zaslužena okrijepa i druženje uz ukusne delicije.

Rezultat natjecanja bio je u drugom planu jer je najvažnije da su se svi osjećali dobro, a osmijeh na licima govorio je više od bilo kakvog pehara ili medalje. Na kraju, oni najuspješniji dobili su zahvalnice.

Djelić atmosfere pogledajte u fotogaleriji koju vam donosimo…

(icv.hr, ts)