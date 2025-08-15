Već tradicionalno za Veliku Gospu, članovi Oldtimer kluba Virovitica dođu u Suhopolje kako bi svojim lijepo uređenim starim ljubimcima na četiri i dva kotača obradovali mještane povodom Dana njihove općine. Tako je bilo i danas, 15. kolovoza, kada je dvadesetak članica i članova predvođenih predsjednikom kluba Draženom Bajivićem izložilo svoje automobile, mopede i skutere u perivoju dvorca Janković gdje su zainteresiranim posjetiteljima ispričali povijest njihovih ljubimaca koja u nekim slučajevima, kao što je to primjer s jednim NSU skuterom, seže čak iz šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Svi ti “starci” su registrirani, tehnički pregledani i ispravni pa se s njima može napraviti još puno kilometara, naravno, polako i na etape, a koju su vozila ove godine posjetila Suhopolje, pogledajte u fotogaleriji koju vam donosimo.

(icv.hr, bs)