U sklopu proslave Grofovog ljeta – Dana općine Suhopolje i blagdana Velike Gospe jučer, 12. kolovoza, u prostorijama Likovnog kluba “Paleta” u Suhopolju otvorena je izložba Gordane Čurik i članova Likovnog kluba.

Izložba je to koja se tradicionalno održava u sklopu proslave Dana općine Suhopolje i koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje likovne umjetnosti. Gordana Čurik izlaže na njoj već više od 20 godina, a po osnutku Likovnog kluba “Paleta” priključili su joj se i ostali članovi.

– Povodom Dana općine Suhopolje i blagdana Velike Gospe tradicionalno organiziramo ovu izložbu. Dugi niz godina izlagala sam samostalno, a kada se klub osnovao, organiziramo je zajedno. Izložba nije tematska, a i mi sami smo klub s raznolikom profilima u likovnosti pa posjetitelj mogu vidjeti različite radove naših članova. Tako se uz moje radove ovdje nalaze radovi još osmero umjetnika – govori nam Gordana Čurik, predsjednica Likovnog kluba “Paleta” Suhopolje, koja i na ovogodišnjoj izložbi izložila 50-ak svojih radova.

Važnost kluba za kulturni život općine istaknuo je i načelnik Goran Doležal.

– Likovni klub na čelu s Gordanom zaista je okosnica kulturnog života u našem Suhopolju. Zahvaljujem ovom prilikom svim izlagačima koji su uložili svoj trud, vrijeme i talent u ovu izložbu. Vaš rad je prepoznat u našoj zajednici i uvijek ćemo biti potpora vašim idejama i aktivnostima – rekao je načelnik Doležal.

(icv.hr, TZ Suhopolje)