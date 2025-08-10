U subotu, 9. kolovoza, raznovrsnim je programom nastavljeno Grofovo ljeto – ovogodišnja proslava Dana općine Suhopolje, a već tradicionalno održana je i Smotra folklora “Golubica bijela” koju je i ovog puta organizirala, u suradnji s Općinom, Kulturno-umjetnička udruga Suhopolje.

Program je započeo svečanom procesijom sudionika od Osnovne škole Suhopolje do Župne crkve svete Terezije Avilske gdje ih je dočekao župnik Ljubo Krmar koji je tom prigodom obavio blagoslov i služio svetu misu.

Nastavak programa uslijedio je u prekrasnom ambijentu Dvorca Janković, u suhopoljskom parku gdje se tražilo mjesto više.

Sve nazočne na početku je pozdravio i kulturno-umjetnička društva predstavio voditelj programa Dario Bartolović “Žare”, a prigodnim se riječima zatim obratio načelnik općine Suhopolje Goran Doležal, koji je ujedno i otvorio ovogodišnju smotru folklora.

-Drago mi je vidjeti vas u ovako velikom broju, to je dokaz da i dalje postoji interes za prikazom autentične slike narodne umjetnosti, za očuvanjem i promicanjem kulturne baštine kroz ove smotre. Ovo je četrnaesto izdanje Smotre “Golubica bijela”, ponosni smo na organizaciju i našu Kulturno-umjetničku udrugu Suhopolje koja redovito kroz svoje folklorne sekcije, plesom i pjesmom, čuva i prenosi tradiciju. U svim svojim aktivnostima i manifestacijama uvijek će imati moju i podršku Općine Suhopolje – rekao je Doležal i svim sudionicima zaželio uspješan nastup.

Više o Kulturno-umjetničkoj udruzi Suhopolje rekla je Martina Šaka.

-U udruzi, koja je osnovana 2008. godine, trenutno djeluje dječja folklorna skupina. U proteklom periodu odradili smo niz pjesama i plesova Slavonije i Srijema, dok nam je u planu za narodni period koreografija vezana uz Podravinu, ali i druge ovisno o tome kako budemo imali mogućnosti ostvariti narodne nošnje. Svojevremeno je udruga brojala i tri dobne skupine, a sada imamo jednu, ali možemo to tako reći pravu odnosno onu koju čine svi oni koji uistinu vole folklor i žele se tim ozbiljno pozabaviti u budućnosti – istaknula je Šaka i izrazila oduševljenje velikim brojem posjetitelja te zahvalila svima na dolasku.

Uz domaćina, na pozornici su se još predstavila tri kulturno-umjetnička društva, “Virovitica”, “Josip Čokalić” iz Rakitovice i “Smilje” iz Slavonskog Broda.

Ovaj vrijedan kulturno-umjetnički doživljaj i ovog je puta ispunio svoja očekivanja što se tiče odaziva i kvalitetne izvedbe tradicionalnih pjesama i plesova iz Hrvatske, ali i što se tiče odaziva mnogobrojne publike koja je mogla uživati u odličnom programu. Na kraju, svi sudionici ispraćeni su uz velike ovacije, a druženje je nastavljeno uz Suhopoljske tamburaše.

(icv.hr, ts)