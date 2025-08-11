U sklopu Grofovog ljeta, ovogodišnjeg programa proslave Dana općine Suhopolje, u nedjelju, 10. kolovoza, Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje prvi put je organiziralo Dan otvorenih vrata. Bila je to prilika da mještani i svi zainteresirani razgledaju prostorije Vatrogasnog doma, nauče kako ugasiti požar te se upoznaju s opremom i radom suhopoljskih vatrogasaca.

Posebno su bili oduševljeni mališani, za koje je tom prigodom uz razne igre organizirana i vožnja vatrogasnim vozilom.

– Organizirali smo edukativno-zabavni program s ciljem približavanja vatrogasne djelatnosti široj javnosti. Željeli smo pokazati koliko su naši vatrogasci važan dio zajednice, ne samo kroz svoju hrabrost i požrtvovnost u intervencijama, već i kroz svakodnevni rad i angažman u društvenom životu Suhopolja. Posebno smo željeli približiti vatrogastvo mladima jer su oni naša budućnost. Dan otvorenih vrata DVD-a Suhopolje bio je uspješan spoj edukacije i druženja. Hvala svima koji su nas posjetili, nadam se da su se dobro zabavili i nešto naučili – rekao nam je zapovjednik DVD-a Suhopolje Igor Gotal.

Veliko zanimanje kod djece izazvalo je moderno vatrogasno vozilom s kojim im je u goste došao Boris Tomšić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korija, istaknuvši pritom kako suvremena oprema i vozila doprinose učinkovitosti i sigurnosti u gašenju požara te u drugim intervencijama.

Vatrogasce je tom prigodom posjetio i načelnik Goran Doležal te im zahvalio na svemu što čine, na predanoj službi i pomoći mještanima u mnogim opasnim situacijama, uključujući i nesebičan angažman povodom brojnih drugih akcija i manifestacija.

Program je nastavljen u popodnevnim satima vatrogasnim igrama za djecu i mladež na pomoćnom terenu stadiona Park, a djelić atmosfere s Dana otvorenih vrata pogledajte u fotogaleriji koju vam donosimo.

(icv.hr, ts)