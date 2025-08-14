U sklopu manifestacije “Grofovo ljeto” i obilježavanja Dana općine Suhopolje, jučer je u prostoru dvorca Janković održana edukativna radionica za djecu pod nazivom “Zelene boje znanja: Promocija STEM-a u poljoprivredi”.

Radionicu je vodio Ivan Žganec iz udruge SUMA iz Podravskih Sesveta, a njezin je cilj bio približiti najmlađima važnost znanstvenih pristupa u poljoprivredi te ih potaknuti na razmišljanje o održivoj proizvodnji hrane i korištenju obnovljivih izvora energije.

– Provodimo STEM radionice kojima je cilj promicanje uzgajanja hrane i poljoprivrede među djecom i mladima, budući da za to ima sve manje interesa. Naš je cilj naučiti ih nešto novo i potaknuti ih na razmišljanje i djelovanje– istaknuo je Žganec.

Djeca su kroz radionicu imala priliku naučiti osnove biologije, zasaditi vlastite biljke u teglicama te ih ponijeti kući kako bi se samostalno brinula o njima. Time se kod njih nastoji razviti odgovornost i interes za vrtlarenje i poljoprivredu.

Osim toga, predstavljeni su im modeli staklenika, mehanizacije, hidroponskih sustava te obnovljivi izvori energije poput solarnih panela i vjetroturbina, čime se naglasila važnost moderne tehnologije u suvremenoj poljoprivredi.

– Mladi se sve manje zanimaju za poljoprivredu jer to nije atraktivno zanimanje i radi se o fizički zahtjevnom poslu. No, bez uzgajanja hrane jednostavno ne možemo. Potrebno je djecu od malih nogu učiti važnosti proizvodnje hrane i održivih praksi– zaključio je Žganec.

(icv.hr, mra)