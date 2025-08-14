U šatoru kraj Hrvatskog doma u Suhopolju u srijedu je, u sklopu Grofovog ljeta – proslave Dana općine, održan koncert Samira Dobrostala i prijatelja. Koncertom je Samir Dobrostal proslavio 30. godina u glazbi, a uz njega su nastupili brojni gosti: Pero Pavlović, Damir Lovreković – Profa, Miroslav Pavlović – Cico, Dubravko Biondić – Duba, Željko Golik, Zlatko Klement, Miroslav Benčik- Miki, Franjo Barić, Antonio Dobrostal i Rale&Opium band. Svojim nastupom glazbenici rasplesali Suhopoljčane.

(icv.hr, mš)