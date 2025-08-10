Proslava Dana općine Shopolje uistinu ne bi bila potpuna da svojom pjesmom i svirkom suhopoljčane i njihove goste ne obraduje jedan od najdugovječnijih i najopularnijih tamburaških sastava u VPŽ- “Suhopoljski tamburaši”.

Ovaj glazbeni sastav iz Suhopolja sa radom je počeo 1999. godine, a u prvoj su postavi bili Dražen Kaučić, Željko Kraljević, Davor Boca, Petar Matovina i Mladen Novaković. U sadašnjoj postavi, 26 godina poslije sviraju Dražen Kaučić kao jedini član iz prve postave, a uz njega su Milan Gerenčir, Danijel Široki, Vjekoslav Palatinuš, Adrijan Petriševac i Tomislav Benić.

Suhopoljaska publika, ali i svi ostali ljubitelji tamburaške pjesme dobro ih poznaju, a to se moglo vidjeti i sinoć kada su “Suhopoljci” pjesmom i svirkom razgalili mnoštvo koje je u zvucima tamburice uživalo u toploj ljetnoj večeri na terasi restorana “Park” u Suhopolju.

(icv.hr, bs)