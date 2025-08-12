U povodu Grofovog ljeta – Dana općine Suhopolje, u ponedjeljak, 11. kolovoza, na pomoćnim terenima stadiona Park u Suhopolju održana je sportska priredba za najmlađe pod nazivom “Vrtkaonica”. Riječ je o projektu koji je rezultat suradnje Hrvatskog rukometnog saveza i Europskog rukometnog saveza, a koji je stigao i u Viroviticu, jedan od prvih šest hrvatskih gradova koji ga provode. Ovoga puta organizaciju je preuzela Rukometna akademija Suhopolje u suradnji sa ŽRK 1234 Virovitica. Cilj projekta je poticanje djece od najranije dobi na bavljenje sportom.

– Kroz ovu manifestaciju želimo promovirati sport i sportske aktivnosti kao najzdraviji oblik tjelesne aktivnosti djece, ali i mladeži. Kroz nekoliko poligona spretnosti koje smo postavili, nastojali smo na zanimljiv način poučiti djecu koordinaciji pokreta, spretnosti te preciznosti pogotka lopte u vratnicu. Iskoristila bih priliku i zahvalila svoj djeci i njihovim roditeljima koji su i ove godine svojim dolaskom podržali naše događanje, koje se, nadamo se, s vremenom može razviti u još jednu tradicionalnu manifestaciju na području naše općine – rekla je Vanja Kelečić, trenerica Rukometne akademije Suhopolje.

(icv.hr, Općina Suhopolje)

