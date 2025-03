Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica, za danas, 7. ožujka, najavila je više radova na području općina Suhopolje i Gradina.

Bez struje će tako ostati svi stanovnici naselja Dvorska, Gvozdanska, Levinovac, Mala Klisa, Mala Trapinska, Pepelana, Pivnica Slavonska, Rodin Potok, Sovjak, Trnava Cabunska i Velika Trapinska, a struje neće biti niti u Pčeliću- k.br. 2, 4, 4A, 6, 10, 10A, i 14. Očekivano trajanje planiranih radova je od 9 do 10 sati.

Na području općine Suhopolje električne energije neće biti niti u Cabuni, odnosno ulicama Alojzija Stepinca (6-10, 18-22, 38, 46, 54, 64, 68, 5, 9-25, 29, 35, 39-41, 45-47, 51-53, 57-67, 71-73, 81) i Matije Gupca (2-8, 12-16, 20, 24, 28-32, 46-48, 52-54, 1-7, 11-15, 19-23, 29-31, 37-39, 57, 61-63). Bez struje će ostati i stanovnici Jugovog Polja u ulicama Branka Klepača (26, 30, 36, 19), Gorana Reščića (4-6, 10/1, 16, 20, 24-26, 30-36, 40-44, 48, 52, 5-9, 15-23. 29-35, 39, 43-47, 55), kralja Tomislava (10-12, 16, 7-9, 13), Ljudevita Gaja (12-18, 13-19, 23-27, 31-33) i Stjepana Radića (2-4, 8, 14, 22-24, 30, 1-3, 15) i naselju Žiroslavlje. Očekivano trajanje planiranih radova je od 12 do 13 sati.

Na području općine Gradina električne energije neće biti u Rušanima, od k.br. 208 do k.br. 218, te od k.br. 113 do k.br. 151. Očekivano trajanje planiranih radova je od 12 do 14 sati.

– U slučaju ranijeg završetka radova očekuje se ponovno uključenje napajanja prije navedenog termina – poručili su iz HEP-a.

(icv.hr)