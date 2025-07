Hrvatska elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ”Elektra” Virovitica za sutra, 4. srpnja, najavila je planirane radove na elektroenergetskoj mreži, zbog kojih će dio potrošača privremeno ostati bez električne energije. Radovi će se odvijati na području općina Lukač i Suhopolje.

U mjestu Lukač, bez struje će od 9 do 14 sati biti korisnici u kućnim brojevima od 8 do 60 te od 3 do 61.

U Suhopolju će prekid opskrbe trajati kraće – od 9 do 10 sati, a zahvatit će potrošače u sljedećim ulicama: Dubrovačka ulica, Kolodvorska ulica, Ulica Alojzija Stepinca, Ulica Daruvarska, Ulica Eugena Kvaternika (brojevi 2–16, parni), Ulica Ivana Gundulića (brojevi 5–51), Ulica kralja Zvonimira, Ulica Petra Preradovića (brojevi 42–102, parni, i 43–95, neparni), Ulica Vladimira Nazora (brojevi 42–88, parni, i 39–85, neparni) te Vukovarska ulica.

– Nakon završetka radova, električna energija bit će ponovno uključena. Molimo potrošače za razumijevanje – poručuju iz HEP-a.

(icv.hr)