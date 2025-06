U Knjižnici i čitaonici Pitomača danas, 10. lipnja, je otvorena jedinstvena izložba pod nazivom “Pjesme moje Podravine” koja je spojila riječi i boje, poeziju i likovnu umjetnost, kao uvod u obilježavanje blagdana Vidova i nadolazeći Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2025., a kojoj je nazočio i načelnik općine Pitomača Željko Grgačić te predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan.

Ova večer okupila je ljubitelje pisane riječi i vizualnog izraza, a u središtu pažnje bile su antologijske pjesme koje su kroz godine obilježile pitomački festival poput “Podravska krv”, “Pjesma moja Podravine”, “Vu te Podravine”, “Dijete podravsko” i mnoge druge. Svaka od tih pjesama, duboko ukorijenjena u podravsku tradiciju i identitet, doživjela je novo čitanje – kroz pogled likovnih umjetnika.

-Povod za ovu izložbu bio je naš festival koji traje već više od tri desetljeća. Tijekom tih 31 godinu nakupilo se mnoštvo pjesama – neke od njih su zaživjele u narodu, postale prepoznatljive i često izvođene, dok su druge, iako kvalitetne, ostale manje zapažene, gotovo “prošle ispod radara”. Upravo zato željeli smo ovom izložbom podsjetiti ljude na te pjesme koje su tijekom svih ovih godina izvedene na našem festivalu. Željeli smo napraviti iskorak i spojiti književnu i likovnu umjetnost. Pjesnici su svojim stihovima inspirirali slikare iz našeg pitomačkog kruga, koji su se rado odazvali pozivu i izradili prekrasne ilustracije, svaku kao vizualnu interpretaciju jedne pjesme. Svaki plakat na izložbi sadrži tekst pjesme, ilustraciju i QR kod s pomoću kojeg posjetitelji mogu poslušati samu pjesmu, a tako izložba ima i interaktivni karakter – rekao nam je v.d. ravnatelj Knjižnice i čitaonice Pitomača Marinko Barčan.

Na izložbi predstavljena je 31 pjesma, simbolično – po jedna za svaku godinu održavanja festivala, s time da je svaki autor zastupljen s jednom pjesmom.

-U odabiru pjesama trudili smo se predstaviti raznovrsnost autora – među njima su i poznati književnici i glazbenici, ali i manje poznati autori koji su u svoje stihove unijeli srce i dušu, a publika je to prepoznala. Mnoge od tih pjesama i danas se mogu čuti na radijskim postajama, iako mnogi ljudi ni ne znaju tko su njihovi autori. Upravo je to bila jedna od ideja izložbe – dati zasluženo priznanje tim autorima i njihovim djelima. To je bio naš način da damo prostor različitim glasovima, iako znamo da bi se, s obzirom na bogatu arhivu festivala, mogle organizirati još jedna ili dvije izložbe u budućnosti – dodao je Marinko.

Stihovi su doslovno oživjeli zahvaljujući impresivnim ilustracijama koje potpisuju priznati i nadareni autori: Stjepan Ivanca, Josip Šimić, Laura Lončar, Igor Đanić, Božidar Puškaš, Željko Kukavica, Ivan Lovreković, Dražen Josip Pavić i Ivan Večenaj. Njihova su djela ne samo vizualni prikazi stihova, već i emotivni mostovi koji povezuju posjetitelje s dušom podravske pjesme.

Izložba je poslužila kao uvod u ono što nas tek očekuje na Festivalu Pitomača 2025. – slavlje glazbe, riječi i podravskog duha.

