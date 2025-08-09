Izložbom “Virovitica voli vlakove” Udruge “Oto Horvat” iz Virovitice, u petak, 8. kolovoza, je u Dvorcu Janković u Suhopolju započela višednevna manifestacija “Grofovo ljeto 2025.” koja se u organizaciji Općine Suhopolje i Turističke zajednice općine održava povodom Dana Općine.

Tom prigodom vrijedni članovi druge postavili su maketu Željezničkog kolodvora Virovitica s postojećim objektima i infrastrukturom te onom koja će uskoro biti izgrađena. Sve to dopunili su maketama zanimljivih vlakova, oldtmer vozila, željezničara i putnika kao i nezaobilaznom parnom lokomotivom koja je nekada vozila po Gutmanovoj pruzi koja je prolazila i kroz Virovitičko-podravsku županiju.

Voditelj Goran Denac tom prigodom je zahvalio Općini Suhopolje što su im omogućili lijep prostor za izložbu, ali isto tako i svojim članovima koji su si dali velik trud da bi postavili maketu Željezničkog kolodvora.

– Postavljanje izložbe trajalo je skoro cijeli dan, u nekoliko navrata smo prevozili makete i druge potrepštine. Zahvaljujem svima koji su pomogli i sa zadovoljstvom mogu reći da se trud uistinu isplatio jer već dosad je izložbu obišlo puno posjetitelja, od djece do odraslih. Osim žitelja općine Suhopolje, za naš rad bili su zainteresirani posjetitelji, gosti hotela Janković, uglavnom stranci koji su tom prigodom priznali da se ovakva izložba rijetko gdje može razgledati, što nam je izrazita pohvala za naš rad i trud. Svi zainteresirani moći će u Suhopolju izložbu posjetiti do ponedjeljka, 11. kolovoza – rekao je tom prigodom Goran Denac.

(icv.hr, bs)