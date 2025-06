Pitomačka publika će u srijedu, 11. lipnja u 21 sat, imati priliku uživati u vrhunskoj kazališnoj večeri. Na ljetnu pozornicu u dvorištu Centra za kulturu “Drago Britvić” stiže Kerekesh Teatar s jednom od svojih najsmješnijih predstava – “Pokopaj me nježno”, komedijom koja je osvojila publiku diljem Hrvatske.

U režiji i izvedbi neponovljivog Ljubomira Kerekeša, ova satirična komedija bavi se deficitarnim zanimanjem – grobarima – i to na način koji će vas nasmijati do suza. Radnja je smještena u selo Strahlinec, gdje ambiciozni direktor Puh otvara novo pogrebno poduzeće i mrtvačnicu. Uz pomoć nespretnog asistenta Mišaka, suočava se s izazovima zapošljavanja – kandidati su sve samo ne tipični: od bosanca rovokopa Mehe Puzića, albanca slastičara Izmeta Haljimija, preko fizioterapeuta Roberta Fotića do gluhonijemog Miljenka Pavelića. Pripreme za prvi sprovod mogu početi, a tko je pokojnik? Dobrovoljac, naravno!

Predstava obećava večer ispunjenu smijehom, vrhunskom glumom i jedinstvenim humorom Kerekesh Teatra, koji i ovoga puta donosi prepoznatljivu dozu satire i šarma.

Ulaznice su dostupne od ponedjeljka, 2. lipnja, i mogu se kupiti u prostorijama Općine Pitomača, trgovini Kušlec i na platformi ENTRIO po cijeni od svega 5 eura.

(icv.hr)