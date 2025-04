Projekt “Say Hello to the World” pokazuje djeci svijeta kakav je život u drugim zemljama i uči ih da je tolerancija kod svih nacija i kultura najvažnija stvar koju možemo naučiti u svom životu. Tako je od 2022. godine u projekt uključen i Dječji vrtić “Potočnica” Pitomača.

Povezivanjem djece u vrtićima iz cijelog svijeta putem video mreže oni mogu vidjeti kako žive djeca u drugim državama i mogu komunicirati na stotinu stranih jezika.

U sklopu međunarodnog projekta “Say Hello to the World” i teme ”Ja i moj zavičaj” Dječji vrtić posjetilo je Kulturno-umjetničko društvo “Marijan Pavleković-Pajo” iz Otrovanca koje je oduševilo djecu plesom i pjesmama našeg kraja, a naučili su i plesati.

(icv.hr, Dječji vrtić “Potočnica” Pitomača)