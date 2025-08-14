U sklopu ovogodišnje svečane sjednice Općinskog vijeća Općine Suhopolje održane u četvrtak, 14. kolovoza, u Hrvatskom domu, dodijeljena su javna priznanja zaslužnima za promicanje i razvoj ove općine.

Zlatne plakete “Grb Općine Suhopolje” dobili su:

  • Matea Bumba za iznimne rezultate ostvarene na powerlifting natjecanjima i općem promicanju Općine Suhopolje
  • Ljiljana Kočan – Bekić za dugogodišnji ustrajan i nesebičan rad te doprinos u razvoju zdravstvene zaštite i unapređenju rada Doma zdravlja u Suhopolju
  • Melita Rastija za dugogodišnji ustrajan i nesebičan rad te doprinos u razvoju zdravstvene zaštite i unapređenju rada Doma zdravlja u Suhopolju

Srebrne plakete “Grb Općine Suhopolje” dobili su:

  • Ivica Dumenčić za dugogodišnji nesebičan i predan doprinos vatrogastvu
  • Milan Solar za dugogodišnji nesebičan i predan doprinos vatrogastvu
  • Boris Škala za dugogodišnji društevno-politički i javni rad te doprinos u razvoju gospodarstva (plaketu preuzeo Anton Juran)
  • Zvonko Pipić za dugogodišnji predan aktivni javni rad i doprinos radu i razvoju Udruge matice hrvatskih umirovljenika Općine Suhopolje

Zahvalnice Općine Suhopolje dobili su:

  • Dario Bartolović za doprinos u organizaciji društvenih manifestacija
  • Rajka Ćapko za doprinos u razvoju poljoprivrede
  • Matej Nemet za doprinos u promicanju i razvoju sporta u Mjesnom odboru Orešac
  • Vesna Validžić za dugogodišnji predan rad u vatrogastvu
  • Matea Đurinić Toth za nesebičan i predan rad u vatrogastvu
  • Iva Marić za nesebičan i predan rad u vatrogastvu
  • Marija Gotal za nesebičan i predan rad u vatrogastvu
  • Kata Šantavec za dugogodišnji doprinos u radu Udruge matice hrvatskih umirovljenika Općine Suhopolje
  • Kristijan Gojmerac za doprinos u promicanju i razvoju sporta i sportskih aktivnosti u Body building klubu Olymp (zahvalnicu preuzeo Ivan Kelečić)
  • Zdenko Hašek za doprinos u promicanju i razvoju sporta u Mjesnom odboru Borova

U ime laureata zahvalu je uputila Melita Rastija, a javna priznanja uručili su predsjednica Općinskog vijeća Ksenija Ćurić i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

(icv.hr)

