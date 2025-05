Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje, s pridruženim DVD-om Borova, zasigurno spada u jedno od najoperativnijih DVD-ova u Virovitičko-podravskoj županiji. Pokazuje to njihova statistika o intervencijama, neovisno radi li se o požarima ili tehničkim intervencijama uslijed prometnih nezgoda i drugih razloga. No, ono čime se također ponose je i svake godine sve veći broj malih i mladih vatrogasaca, što u svakom slučaju zaokružuje smisao svakog društva, a posebice žurnih službi poput DVD-a.

Posjetili smo ih upravo tijekom proslave zaštitnika vatrogasaca sv. Florijana u DVD-u Suhopolje gdje su nas među prvima dočekali predsjednik DVD-a Suhopolje Ivan Dumenčić i zapovjednik Igor Gotal.

– Upravo smo došli iz crkve gdje je služena misa povodom Dana vatrogasaca. Službeni dio smo obavili pa nam sada ostaje druženje – rekao nam je predsjednik Dumenčić kojeg smo zamolili da nas prije „dobrog zalogaja” upozna s onima na kojima „svijet ostaje”, na što je i rado pristao te nas odmah uputio na klupu gdje su sjedili vatrogasni poletarci sa svojom voditeljicom Josipom Solar koja je i tajnica DVD Suhopolje koja nam je s ponosom predstavila male vatrogasce.

– Imamo ukupno petnaestoro djece uzrasta do 12 godina, a najmlađi su nam tek 3 godine starosti, a to su Ena Gotal i Katja Draženović. Osim njih imamo ih još nekoliko vrtićke dobi koji su došli ovamo sa svojom starijom braćom i sestrama ili roditeljima vatrogascima. Dvanaestoro je onih iz viših razreda škole i srednjoškolske dobi. Oni već dosta toga znaju, pa su nam ovi najmanji prioritet, jer osim što se ovdje igraju, moraju kroz igru i učiti. Vjerujem da će se tendencija interes za vatrogastvo u općini Suhopolje nastaviti dalje tim više što se radi o djeci čiji su roditelji ili rodbina vatrogasci. No, osim toga razlog interesa za vatrogastvo kod najmlađe dobi možemo naći i u našim čestim službenim posjetama vrtićima i osnovnim školama u našoj općini gdje djeca dobivaju prve spoznaje o ovoj humanitarnoj djelatnosti – rekla nam je voditeljica djece vatrogasaca Josipa Solar.

S obzirom na to da je bila nedjelja, jedan dio djece je s roditeljima otišao na razne svečanosti, no razgovarali smo s onima najmlađima, učenicima nižih razreda osnovne škole koje smo zatekli na vatrogasnoj klupi i koji su čekali svoj red da nešto kažu. Karla Šmera za vatrogasce je „zagrijao” njegov brat.

– Rekao mi je da je zanimljivo i lijepo biti vatrogasac i da ima dosta djece iz moje škole. Odmah sam pristao i sviđa mi se ovdje. Već učimo motati cijevi, to nam je baš zanimljivo – rekao nam je Karlo, a odmah potom na redu je bio i Ivano Gotal čiji su i otac i majka članovi DVD-a Suhopolje.

– Još kad sam bio manji tata mi je pokazao kako se gasi požar vatrogasnim aparatom i to mi se svidjelo. Kad odrastem i ja ću biti dobar vatrogasac kao moji roditelji – rekao nam je mali Ivano, a za riječ se odmah potom javila i Ivanka Miter čije su sestre i brat također vatrogasci.

– Lijepo nam je ovdje, igramo se, ali i učimo i slušamo što kažu stariji vatrogasci. Kad malo porastemo i mi ćemo im pomoći gasiti požare – rekla je mala Ivanka, a s njom se složila i njena sestra Barbara koja također želi ostati u redovima suhopoljskih vatrogasaca, a ovaj razgovor završila je i najstarija od njih, desetogodišnja Adrijana Lesić.

– I meni su i brat i sestra vatrogasci, pa sam željela biti i ja. Lijepo nam je ovdje i svaki put nešto novo naučimo. Stariji su nam govorili koliko je vatrogastvo važno i zapamtila sam to pa kad odrastem moći ću se i ja uključiti u vatrogasne intervencije – rekla nam je Adrijana.

Cijeli razgovor s najmlađim vatrogascima odvijao se pod budnim okom predsjednika Ivana Dumenčića koji je tom prigodom istaknuo veliko zadovoljstvo, ali i zahvalu roditeljima i mentorima čijom zaslugom netko postaje i ostaje vatrogasac.

– Vjerujem da će tako biti i s ovom djecom, a mi ćemo se truditi ovaj pozitivni trend nastaviti i dalje, jer bez podmlađenog DVD-a nema ni njegove budućnosti – zaključio je predsjednik Dumenčić.

U posjet vatrogascima povodom njihovog Dana došao je i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal koji je svrstao DVD u jedan od najvažnijih čimbenika razvoja suhopoljske općine.

– Imamo jedno od najstarijih vatrogasnih društava u županiji koje će iduće godine proslaviti 150 godina postojanja i aktivnog rada. Zasluga je to svih vatrogasaca koje su u nekoliko generacija obavljale tu časnu dužnost u DVD-u Suhopolje, ali i interesu žitelja naše općine za vatrogastvo, tako da nikad nije bilo upitno da će će moći nastaviti dalje. Evo i danas imamo sjajan primjer odličnog odaziva za ovu humanu dužnost tako da će i generacije koje dolaze, kao i mi sada imati dobro uvježbani tim i biti na raspolaganju svim žiteljima naše općine – zahvalio je vatrogascima načelnik Goran Doležal.

(icv.hr, bs)