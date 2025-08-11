Plinkom d.o.o. Pitomača obavještava mještane da će se u utorak, 12. kolovoza od 08:00 do 12:00 sati, vršiti spajanje novog dijela plinske distribucijske mreže sa postojećom plinskom distribucijskom mrežom u sklopu projekta proširenja poduzetničke zone Rakitka u Kladarama.

Tom prilikom doći će do obustave isporuke plina u poduzetničkoj zoni Rakitka u Kladarama.

-Molimo Vas da u navedenom vremenu prilagodite Vaše poslovanje novonastaloj situaciji i molimo Vas za razumijevanje – poručili su iz Plinkoma.

(plinkom.hr)