Uz smijeh mališana i šarenilo vatrogasnih odora, u nedjelju, 10. kolovoza, održane su ovogodišnje, treće po redu, Vatrogasne igre za djecu i mladež, u sklopu bogatog programa obilježavanja Dana općine Suhopolje – Grofovo ljeto. Sada već tradicionalne igre ponovno su na pomoćno igralište stadiona Park privukle ekipe mališana iz četiri dobrovoljna vatrogasna društva – Suhopolje, Korija, Gornje Bazje i Stari Gradac. Mali vatrogasci natjecali su se u zabavnim i edukativnim disciplinama, dok su ih sa strane bodrili roditelji, prijatelji i sumještani.

PONOS STARIJIH NA MLAĐE GENERACIJE

Da zadovoljstvu nema kraja, gledajući vještine mladih vatrogasaca, potvrdio nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice općine Suhopolje i DVD-a Suhopolje, Igor Gotal.

– Imamo dvije kategorije, djeca do 12 godina i mladež od 12 do 18 godina. Djeca u kategoriji do 12 godina imaju različite igre s određenim vatrogasnim elementima te poneke starinske igre, poput klizanja na najlonu, prenošenja vode u kante i prenošenja vode u druge bačve. Kada je riječ o mladeži, oni imaju svojevrsno „mini operativno natjecanje/mini Fire combat“ baš poput nas, pravih operativnih vatrogasaca – objašnjava nam Gotal.

– Gledajući samo natjecanje, našem zadovoljstvu nema kraja, a rezultati su iz godine u godinu sve bolji. Napredak je itekako vidljiv i iznimno nam je drago što i dalje postoji odaziv djece i mladih za vatrogastvo. Upravo se za ovakve trenutke mi stariji i borimo – zaključio je zapovjednik.

Riječi podrške malim vatrogascima uputio je i županijski zapovjednik Robert Teskera, potaknuvši ih da i dalje nastave hrabro koračati u svijetu vatrogastva.

ČARI PRAVOG VATROGASTVA

Organizator, Dobrovoljno vatrogasno društvo Suhopolje, još jednom je dokazao kako vatrogastvo nije samo ozbiljan i odgovoran poziv, već i zajedništvo, igra i prilika za stvaranje prijateljstava među najmlađima. Isto tako, cilj ovakvih vatrogasnih igara jest pružiti djeci i mladima mogućnost da okuse čar pravog, „odraslog vatrogastva“, objašnjava nam voditeljica djece vatrogasaca i tajnica DVD-a Suhopolje, Josipa Solar.

– Iako se djeca i mladi natječu, cilj je da se svi skupa zabavimo, a poseban nam je gušt čuti dječji smijeh u svim tim igrama – nekada se poskliznu, poliju vodom ili padnu, ali sve to sa smiješkom prihvate. Ovo je prvo zabava, a tek onda natjecanje – govori Solar, zahvalivši Turističkoj zajednici Općine Suhopolje na podršci i financiranju projekata vezanih uz rad s djecom i mladima, kao i samoj Općini.

U konkurenciji Mladež muška slavilo je Gornje Bazje, drugo mjesto zauzelo je Suhopolje, dok je treći bio Stari Gradac. U konkurenciji Mladež ženska pobjedu su odnijele djevojke iz Starog Gradca, a drugo i treće mjesto zauzela je Korija.

Kod djece (dječaci), nakon gotovo dva sata igre, slavila je ekipa Starog Gradca, potom Gornje Bazje, treća Korija i četvrto mjesto zauzelo je Suhopolje. Dječja kategorija (djevojčice) završila je sljedećim rezultatima: prvo mjesto Stari Gradac, drugo Suhopolje i treće Gornje Bazje.

Zahvalnice društvima, voditeljima i sucima, a potom i pehare te medalje najboljim ekipama i pojedincima, uručio je načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

– Vatrogastvo je plemenit poziv koji u općini Suhopolje ima dugogodišnju tradiciju, a naši su vatrogasci u svakom trenutku spremni pružiti pomoć, spasiti ljudski život ili nečiju imovinu. Iznimno smo ponosni na svakog mališana, kao i njihove roditelje, koji od malih nogu prepoznaju tu humanitarnu djelatnost i časnu tradiciju. Svi ste vi danas pobjednici i čestitam vam na plasmanu, kao i sudjelovanju. Općina Suhopolje i dalje će biti snažna podrška vatrogastvu te ovakvim manifestacijama – ustvrdio je za kraj načelnik Doležal.

Ovogodišnje 3. Vatrogasne igre još su jednom dokazale da na mladima svijet ostaje te da bez njih nema budućnosti ni u vatrogastvu.

(icv.hr, dj, foto: D. Jagarinec, L. Kolaković)