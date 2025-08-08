Nedavno nevrijeme praćeno ledom, olujnim vjetrom i jakom kišom nanijelo je znatne štete poljoprivrednicima i na području općine Špišić Bukovice. Stradali su povrtnjaci, voćnjaci, ratarske kulture, ali i vinogradi. Vinogradari pogođeni nevremenom ističu da je nevrijeme “pobralo”, ovisno o vinogradima, između 20 i 70 posto uroda.

Jedan od njih je član Udruge vinogradara i voćara „Sveti Ivan” iz Špišić Bukovice Zoran Raptavi čiji se vinograd nalazi na brdskom dijelu istočnog dijela naselja Vukosavljevice, u predjelu zvanom Radotić.

– Nevrijeme mi je s 26. na 27. srpnja uništilo oko 70 posto grožđa, a velike štete su i na lucnjevima i lozi. Kad bi zbrojili uloženo u vinograd i sve gubitke, slobodno se može govoriti o nekoliko tisuća eura manje. Kompletna šteta biti će i veća jer nevrijeme je, kao što sam rekao, nanijelo i velike štete lucnjevima i lozi tako da je uistinu upitno kakav će biti rod i ove, ali i iduće vinogradarske godine, jer i sami znamo da u slučajevima veće štete treba pričekati i dvije do tri godine da se trs oporavi – rekao nam je Zoran Raptavi kada smo zajedno s njim obilazili lijepo uređeni vinograd čiju je harmoniju vidljivo narušilo nedavno nevrijeme, dosada najveće od 2011. godine kada su posađeni trsovi.

– Bilo je nevremena i prije 3 godine otprilike, no nije bilo ni pola kakvo je bilo sada. Tada je više stradao predio bliže Špišić Bukovici, a sada je situacija bila obrnuta, više je stradalo naše dok je na njihovim vinogradima koje je zahvatilo nevrijeme, prema onome što se govori, šteta od nekih 20 do 30 posto. Nedavno je Općina Špišić Bukovica proglasila elementarnu nepogodu od suše, a nadam se da slijedi i prijava od elementarne nepogode leda. Vidjet ćemo – rekao nam je vinogradar Zoran Raptavi.

(icv.hr, bs)