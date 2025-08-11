Općina Špišić Bukovica proglasila je prirodnu nepogodu nakon što su izrazito visoke temperature tijekom lipnja i srpnja prouzročile veliku materijalnu štetu na poljoprivrednim kulturama na cijelom području općine.

Štetu mogu prijaviti fizičke i pravne osobe od 11. do 18. kolovoza, svakim radnim danom od 8 do 14 sati, osobno u prostorijama Općine ili putem e-pošte [email protected], uz obaveznu naznaku „Za prijavu šteta od prirodne nepogode“ i ispunjen obrazac PN. Uz prijavu je potrebno priložiti kopije LISTA A Zahtjeva za potporu te LISTA B Prijave površina za 2025. godinu.

Obrasci su dostupni na ulazu u Općinu te na mrežnim stranicama www.spisicbukovica.hr. Više informacija može se dobiti na broj 099/506-5406 ili putem iste e-adrese.

(icv.hr, žđl, Općina Špišić Bukovica)