Početkom svibnja putem Javnog poziva za upis u Dječji vrtić Suhopolje za pedagošku 2025./2026. godinu zaprimljeno je ukupno 61 zahtjev za upis, dok su trenutni kapaciteti vrtića omogućavali upis za 24 nova polaznika.

S obzirom na veliki broj zahtjeva utvrđena je i potreba za proširenjem kapaciteta vrtića te je stoga Općina Suhopolje, pokrenula proceduru za ishođenje potrebnih suglasnosti za povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina u Dječjem vrtiću „Suhopolje“ Suhopolje prema nadležnim tijelima. Trenutno je u tijeku ispunjavanje uvjeta potrebnih za promijenjenim uvjetima i proširenju djelatnosti vrtića za dvije odgojno obrazovne skupine u prostorijama bivšeg dječjeg vrtića na adresi Kralja Tomislava 28.

– Obzirom na veliki broj zahtjeva za upis djece u naš vrtić, a polazeći od činjenice da su nam postojeći kapaciteti trenutno nedovoljni, odlučili smo otvoriti još dvije odgojne skupine i na taj način osigurati svoj djeci upis u našu odgojno-obrazovnu ustanovu. Naš vrtić trenutno radi punim kapacitetom te ne postoji prostor u koji bismo mogli smjestiti toliki broj polaznika pa smo stoga jedan dio polaznika odlučili „vratiti“ u zgradu nekadašnjeg vrtića gdje trenutno djeluje Dislocirani odjel Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica i Matični ured Suhopolje. U dogovoru s Glazbenom školom, jedan dio aktivnosti premjestit će u prostorije Osnovne škole Suhopolje, dok će Matični ured u Suhopolju ostati u trenutnim prostorijama i nastaviti obavljati svoju djelatnost prema dosadašnjem rasporedu. Pripremni radovi su u tijeku, uređuju se unutarnji i vanjski prostori, sav potreban inventar i oprema su naručeni, a sve u skladu s uputama i preporukama nadležnih tijela kako bi nove skupine započele s radom početkom pedagoške godine, odnosno već 1. rujna 2025. godine – rekao je načelnik Goran Doležal.

(icv.hr, suhopolje.hr)