“Čuvar uspomena” jedna je od najpoznatijih pjesama koja svake godine nosi uspomenu na Pitomačanina, doktora Marijana Jergovića, vrsnog glazbenika i autora brojnih pjesama te jednog od utemeljitelja Glazbenog festivala “Pjesme Podravine i Podravlja”

Slijedom toga, Pitomača se danas, 11. svibnja, po 14. puta Memorijalom “Čuvar uspomena”, koji dugi niz godina njeguje uspomenu na njegovo stvaralaštvo i umjetnički doprinos glazbenoj sceni Podravine i Podravlja, prisjetila svog velikana. Prije svega, Jergović je bio čovjek velikog srca, a uspomene na njegovo stvaralaštvo i ove su godine odzvanjale u Centru za kulturu “Drago Britvić”.

– I 14. Memorijal doktora Marijana Jergovića je završio slaveći njegovu glazbu. Posebno nas veseli, jasno, i u sve ostale izvođače koji su već i ranije izvodili doktoru u glazbu, poput Barbare Otmant, Tomislava Tišljara, Gordane Ivanjek i našeg Less benda, što imamo nekoliko instrumentala koje su nam donijeli Jan Stilinović i Dinko Likar te TS Misija. U jednom posebnom režimu čuli smo doktorovu glazbu i vjerujem, a to smo svjedočili i pljeskom publike, da smo i ove godine doktoru odali dužnu počast i da je to put kojim ćemo nastaviti i dalje, slaviti glazbenu ikonu našega kraja – rekao je Rajko Stilinović, ravnatelj Centra za kulturu „Drago Britvić“.

U spomen na čovjeka velikog srca, vrsnog glazbenika i autora, interpretacijom njegovih djela, ove su mu godine počast odali Ivan Barčan, Tena Grlica, Gordana Ivanjek, Marko Križanović, Less band, Dinko Likar, TS Misija IZ Pečuha, Barbara Othman, HPGD „Sloga“, Jan Stilinović i Tomislav Tišljar.

Tako su se i ove godine kroz glazbu i stihove brojni Pitomačani prisjetili svog sumještana, doktora, utemeljitelja Glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja te inicijatora pitomačke glazbene škole koja danas s ponosom nosi njegovo ime.

Uz prisustvo obitelji i supruge dr. Marijana Jergovića, Ladislave Jergović, na 14. memorijalu “Čuvar uspomena” prisustvovala je i saborska zastupnica Vesna Bedeković te načelnik općine Pitomača Željko Grgačić.

(icv.hr, ib)