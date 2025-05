Krenuli su upisi djece u redoviti program Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina u pedagošku 2025./2026. godinu. Zahtjevi za upis djece od navršene tri godine do polaska u osnovnu školu, primat će se od 12. do 23. svibnja, odnosno do popune kapaciteta.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića također je donijelo Odluku o objavi Oglasa za upis djece u program predškole, to jest „Male škole“.

Pravo i obvezu na upis djece po programu predškole ima dijete u godini prije polaska u osnovnu školu, odnosno djeca rođena između 1. travnja 2019. i 31. ožujka 2020. godine, a koja imaju prebivalište na području općine Gradina.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u prostoru Dječjeg vrtića ili na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića “Krijesnica” Gradina.

(icv.hr, DV “Krijesnica” Gradina)