OPG Kereš Marina iz Lozana u općini Špišić Bukovica poznat je prvenstveno po uzgoju kamilice, a jednako je poznat i kao proizvođač kvalitetnog povrća kojeg uzgajaju na oko 0,60 hektara površine. No, naš posjet Marini i Miroslavu Kerešu bio je vezan uz poslasticu koju svi željno očekuju, a riječ je o kukuruzu šećercu koji uz to što se konzervira, prodaje se i u klipu. Razlog je i više nego jasan jer malo tko nije uživao u mirisu i okusu pečenog ili kuhanog šećerca u klipu. U našim krajevima naziv te poslastice je pečenjak, u drugim krajevima znaju reći i purenjak, a na rijetkim menijima nudi se i kao mliječnjak pečen na žaru.

S obzirom da će berba šećerca uskoro početi, posjetili smo Marinu i Miroslava koji šećerac za sada sade na oko 0,15 hektara površine odmah iza njihove obiteljske kuće u Lozanu.

-Taman ste dobro došli jer naš šećerac jedva čeka da ga se obere – dočekao nas je uz smijeh Miroslav koji je odmah i pojasnio što je htio naglasiti.

Tehnološka zrelost kukuruza nastupa oko dvadeset dana nakon oplodnje. Zrna su potpuno formirana, a među redovima nema nikakvog međuprostora. Na pritisak među prstima iz zrna izlazi mliječni sok. Pri srednjim dnevnim temperaturama oko 16 °C prihvatljiva tehnološka zrelost traje oko pet dana, a pri 29 °C samo jedan do dva dana. S obzirom da ovi dani obiluju visokim, čak i ekstremno visokim temperaturama, nema prostora za puno čekanja – objasnio je Miroslav.

Naveo je potom i bitne uvjete za proizvodnju šećerca.

-Uz dobro prilagođenu agrotehniku, šećerac može uspijevati na gotovo svakom tlu. Optimalna su srednje teška tla dobre strukture uz pH 5,5 do 7 no najvažnije je reći da šećerac ne podnosi stagnirajuću vodu, a naravno ni sušu, tako da ga je najbolje uzgajati uz navodnjavanje. Kada smo prije desetak godina započeli sa šećercem, klimatski uvjeti bili su drugačiji i nismo imali rješeno navodnavanje no svaka iduća godina bila je sve toplija, tako da je osnovni uvjet, ne samo za uzgoj šećerca, već i povrća, postao upravo navodnjavanje. No, važno je reći da, ako su ekstremne temperature poput ovih, ni navodnjavanje ne može omogućiti maksimalni uspjeh, a u prilog tome govori činjenica da smo prošle godine imali urod od oko 25.000 klipova, a ove godine će biti po slobodnoj procjeni oko 10.000 klipova. Naravno, da nismo navodnjavali tko zna da li bi ga uopće i bilo – rekao nam je Miroslav.

Većinu svog šećerca prodaju u jednu tvrtku iz Dugog Sela (Zagreb) koja ima svoju poslovnicu u Lozanu, a manji dio prodaju na kućnom pragu.

-Prošla godina je po urodu bila odlična, a prosječna cijena po klipu bila je oko 0,20 eura. Ove godine urod će biti znatno manji, ali prosječna cijena bit će viša, odnosno od oko 0,40 eura. Za svoj šećerac od otkupljivača dobijemo od 0,80 do 1 euro po klipu, a po istoj cijeni ga prodajemo i na kućnom pragu – istaknula je Marina.

Na kućnom pragu, kako je već spomenuto, prodaju i povrće, a s obzirom da ih dosta ljudi poznaje i većina njih su kušali plodove OPG-a Kereš, nije im teško prodati robu, istaknuo je Miroslav.

Potom nas je i odveo do svog šećerca koji će uskoro pobrati, a zatim i prodati.

-Šećerac je “brzinska” kultura, ali također i prilično zahtjevna i voli kada ga često posjećuješ i brineš o njemu. Ta simbioza između uzgajivača i šećerca uvijek urodi plodom, doslovno i preneseno, a to možete vidjeti i ovdje – zaključio je Miroslav pokazavši nam posađeni šećerac koji će za koji dan biti nečiji obrok, onako fino pečen ili jednostavno zasoljen i kuhan u vodi.

(icv.hr, bs)