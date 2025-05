Zbog izrazito niskih temperatura koje su početkom travnja 2025. godine zahvatile područje općine Špišić Bukovica, službeno je proglašena prirodna nepogoda. Niske jutarnje temperature prouzročile su značajnu materijalnu štetu na svim voćarskim kulturama, ostavljajući traga na lokalnim poljoprivrednicima i njihovim nasadima.

Općina Špišić Bukovica poziva sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da ju prijave osobno u prostorijama Općine ili elektroničkim putem na adresu e-pošte: [email protected], uz naznaku: „Za prijavu šteta od prirodne nepogode“.

Rok za podnošenje prijava je od 14. svibnja do 23. svibnja 2025. godine, i to svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Svi obrasci dostupni su na ulazu u zgradu Općine Špišić Bukovica, kao i na web stranici.

(icv.hr, žđl)