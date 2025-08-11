Proglašena je prirodna nepogoda na području Općine Suhopolje uzrokovana izrazito visokim temperaturama koja je tokom mjeseca lipnja i srpnja 2025. godine pogodila područje općine Suhopolje te je došlo do nastanka velike materijalne štete na poljoprivrednim kulturama (ratarskim, povrtlarskim, industrijskim i voćarskim, trajnim nasadima te livadama i pašnjacima).

Fizičke i pravne osobe štetu prijavljuju osobno u prostorijama Općine Suhopolje ili poštom, odnosno preporučenom pošiljkom na adresu Općine Suhopolje, Trg sv. Terezije 10, 33410 Suhopolje s naznakom „Za prijavu štete od prirodne nepogode“ na propisanom PN obrascu.

Prijavitelj je dužan uz popunjeni PN obrazac priložiti Presliku osobne iskaznice, Obrazac izjave da imovina za koju prijavljuje štetu nije osigurana, Obrazac Privole, te Presliku LISTA A Zahtjeva za potporu (zahtjev za poticaj) i LISTA B Prijave površina za 2025. godinu (zahtjev za poticaj). Obrasci se mogu preuzeti na službenoj stranici ili u prostorijama Općine Suhopolje.

Prijave se mogu podnositi od 12. do 20. kolovoza svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

(suhopolje.hr)